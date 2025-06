DIRETTA MUSETTI TIAFOE ROLAND GARROS 2025: VERSO UN’ALTRA SEMIFINALE!

Con la diretta Musetti Tiafoe vivremo quello che potrebbe essere un altro grande appuntamento per l’Italia del tennis: martedì 3 giugno si gioca il quarto di finale al Roland Garros 2025, continua la straripante stagione sulla terra di un Lorenzo Musetti che ha finalmente fatto quel clic mentale atteso da tempo e che sembrava non arrivare mai. Finalmente arrivato, forse anche grazie al fatto di essere diventato papà (e ora sta arrivando la seconda volta): i Masters 1000 sul rosso hanno indicato la via, al Roland Garros 2025 l’ultima vittoria su Holger Rune ha regalato il secondo quarto di finale in uno Slam.

L’anno scorso c’era stata la semifinale di Wimbledon, ad anticipare una crescita costante tra bronzo olimpico e finale a Montecarlo; ora sulla terra Musetti sa bene di potersi spingere ancora nella semifinale di un Major, anche perché l’avversario è Frances Tiafoe che certamente merita rispetto anche per come sta giocando qui a Parigi, ma che è assolutamente battibile e soprattutto dal Musetti di queste settimane. Vedremo allora quello che succederà nella diretta Musetti Tiafoe che tra poco ci farà compagnia al Roland Garros 2025, potremo ancora gioire per una vittoria del carrarese?

MUSETTI TIAFOE STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL ROLAND GARROS 2025

Per la diretta tv di Musetti Tiafoe dovrete rivolgervi a Eurosport come per tutto il Roland Garros 2025, con diretta streaming video garantita – sempre in abbonamento – dalle piattaforme DAZN, Now Tv e Discovery Plus.

DIRETTA MUSETTI TIAFOE ROLAND GARROS 2025: ABBIAMO UN ALTRO BIG A PARIGI

Siamo vicini al momento della diretta Musetti Tiafoe: abbiamo detto che lo statunitense merita rispetto, e in effetti nel Roland Garros 2025 il ventisettenne di Hyattsville (nel Maryland) è arrivato ai quarti senza perdere un set, forse ha giocato contro avversari non straordinari ma ha comunque avuto il merito di battere nettamente sia il connazionale Sebastian Korda, che avrebbe potuto dare molto fastidio, che Daniel Altmaier che rispetto a lui ha qualcosa in più sulla terra. Per Tiafoe, pur con le debite differenze sullo stile di gioco, si può fare un discorso simile a quello per Musetti in termini di aspettative.

Nel finale 2023 è entrato nella Top 10, per due volte ha raggiunto la semifinale agli Us Open e da giovane (2019) era anche stato ai quarti degli Australian Open, ma nel momento in cui avrebbe potuto fare il grande salto gli è sempre mancato qualcosa, e anche per lui si è spesso e volentieri trattato di problemi di tenuta mentale all’interno dei match e dei tornei. Anche per questo motivo la diretta Musetti Tiafoe potrebbe essere interessante: una sorta di guerra di nervi nel quarto del Roland Garros 2025, sperando che il cielo di Parigi si colori di azzurro…