DIRETTA MUSETTI TSITSIPAS ATP MONTECARLO 2025: LORENZO SOGNA!

Con la diretta Musetti Tsitsipas possiamo ancora sperare in un italiano in semifinale al torneo Atp Montecarlo 2025: venerdì 11 aprile 2025 ci crede Lorenzo Musetti, che a dire la verità non ha dovuto nemmeno innestare le marce alte per avere ragione di Matteo Berrettini, sfruttandone la fatica per la maratona contro Alexander Zverev e qualche problema al piede. Il 6-3 6-3 con cui Musetti ha vinto ha dunque rappresentato la prima partita che il carrarese, in questo Masters 1000, sia riuscito a condurre in porto in due set: in precedenza infatti gli erano servite due rimonte per superare i suoi avversari, approcciando male entrambi i match.

Diretta/ Berrettini Tsitsipas (risultato 1-2) video streaming tv: vince il greco! (27 febbraio)

Prima l’incredibile rischio all’esordio contro Yunchaokete Bu, poi la bella reazione avuta contro Jiri Lehecka: è sicuramente positivo aver visto un Musetti combattivo su ogni palla perché, come detto spesso, la carriera fino a qui racconta di un grande talento che però spesso ha problemi di tenuta caratteriale, cosa che fino a questo momento gli ha impedito di puntare ai grandi titoli. È un discorso che potremmo quasi replicare per Stefanos Tsitsipas, che però ha raccolto decisamente più di Lorenzo anche se nel momento del definitivo salto è un po’ scomparso; resta che nella diretta Musetti Tsitsipas l’azzurro affronta un giocatore che a Montecarlo ha vinto tre volte.

Stefanos Tsitsipas si separa da suo papà come allenatore/ "Ultimamente poco intelligente" (9 agosto 2024)

DIRETTA MUSETTI TSITSIPSAS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE ATP MONTECARLO 2025

La diretta tv di Musetti Tsitsipas viene garantita sulla televisione satellitare come tutto il torneo Atp Montecarlo 2025, con diretta streaming video disponibile grazie all’applicazione Sky Go.

DIRETTA MUSETTI TSITSIPAS ATP MONTECARLO 2025: IL GRECO È FAVORITO

Avremo una diretta Musetti Tsitsipas che, almeno sulla cara e per la legge delle statistiche, rema dalla parte del greco: intanto abbiamo i precedenti che dicono 5-0 in suo favore, poi appunto il fatto che Tsitsipas sia il campione in carica e dunque l’uomo da battere nel torneo Atp Montecarlo 2025, ma anche che appunto i suoi titoli dal 2021 siano tre. Tradotto in termini espliciti, negli ultimi quattro anni – compreso questo – l’unico giocatore che sia riuscito a battere Tsitsipas nel Principato è stato Taylor Fritz, nella stagione in cui lo statunitense aveva già vinto Indian Wells, comunque successo incredibile visto che eravamo, come oggi, sulla terra.

Se dunque in termini generali Tsitsipas si è un po’ perso, avendo anche qualche problema con il padre allenatore (dal quale si è poi separato, come collaborazione sul campo), nell’Atp Montecarlo la stella del greco ha sempre brillato, segno di come su questo terreno il classe ’98 riesca sempre a tirare fuori qualcosa in più; in termini assoluti resta un ottimo giocatore, la sfida con il nostro Musetti sarà anche un match – ormai raro – tra due giocatori che eseguono il rovescio a una mano e dunque anche un bello spettacolo stilistico. La speranza è che alla fine della giornata sia Lorenzo a volare in semifinale all’Atp Montecarlo 2025, ma questo lo scopriremo insieme…