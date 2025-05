DIRETTA MUSETTI ZVEREV INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA: FINE SECONDO SET

Continua la diretta di Musetti Zverev. Subito risultato di 4-4. Rovescio spettacolare da parte del tennista italiano che però poi non continua con i punti con il nastro che gli nega il possibile 40-15. Risultato di 30 pari. Ritmi molto alti in questo momento. Match point per il nono game. Vince Musetti e fa 5-4 con un attacco in controtempo. La via il potenziale ultimo game. Inizia benissimo Musetti con 15-0 dopo un bel dritto a mano aperta. Pari tedesco dopo l’errore di Musetti dopo il rovescio che termina sulla rete.

30-15 con un super Musetti. Manca veramente poco adesso. Matchpoint Azzurro. Il primo non è andato al meglio con il rovescio di Zverev. Giocata vincente e fine match. Vince Musetti con un pesante 2-0 contro il tedesco. Grande successo per Musetti che vola in semifinale. (Marco Genduso)

DIRETTA MUSETTI ZVEREV INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA: SECONDO SET

Primo set mozzafiato con Musetti che ha avuto la meglio con due diverse rimonte all’interno della partita. Raggiunto per un soffio il tiè break, Musetti ha avuto la meglio con un netto 7-1. Primo game del secondo set che va al tedesco. 2-2 nei game per ora. Sbaglia Musetti e poi regala ancora un altro punto al termine di uno scambio prolungato chiuso da un suo errore con il rovescio incrociato.

Accorcia Musetti: 15-30 con una volèe e nuovo dritto perfetto per il 30-30. Sbaglia di Musetti in rovescio. Servizio e drop per l’italiano. Risponde bene Zverev che poi regala a Musetti out il rovescio. Rovescio di Musetti che fa 3-3. (Marco Genduso)

DIRETTA MUSETTI ZVEREV INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA: PRIMO SET

Al via il settimo game della partita. Zverev sopra di ben 2 game al momento: 2-4 il risultato. 15-0 e 30 in favore di Musetti. Cresce l’intensità e la voglia di Musetti. 4-4 nei game quando siamo arrivati al primo set di gioco. Partita molto bella con il pareggio che è arrivato con un rovescio mozzafiato. Inizia il nono game adesso. Incredibile Musetti: dopo essere stato sotto di 2 game, l’italiano ribalta tutto portandosi sul 5-4. Zverev si era fermato al nastro e poi con il servizio vincente Musetti ha chiuso il game. 5-5 adesso nei game.

Inizia il successivo game con Zverev decisamente in palla: matchpoint per chiudere questo game sul 15-40 per il tedesco. Accorcia Musetti, altro matchpoint per il tedesco che questa volta va a segna con un dritto potente. 5-6, potenzialmente ultimo game di questo primo set. Vince Musetti il game si va al tiè break. Vantaggio Musetti al tiè break con il quarto punto con un bel servizio preciso dopo gli errori del tedesco. Vince al tiè break Musetti con una grandissima prova. Adesso si va al secondo set. (Marco Genduso)

DIRETTA MUSETTI ZVEREV INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA: PRIMO SET

Si comincia, inizia la diretta tra Musetti e Zverev. Si tratta del quarto confronto tra i due con l’azzurro avanti con due vittorie e una sola sconfitta. Si comincia con un bel rovescio del tedesco a cui non dà continuità perchè sbaglia il dritto con Musetti che fa 15-15. 40-30 Servizio vincente di Musetti. Primo game vinto dall’azzurro che parte molto bene. Il tennista azzurro è partito molto bene, inizia il secondo game con un punto immediato.

Errore del tedesco nel dritto ed è 30-15 Musetti. 1-1 al primo set dopo diversi game ottimi di Zverev. Continua l’ottimo momento per il tedesco che fa 1-3 nei game. Inizia il quinto game con il 40-0 dell’azzurro e successivo punto che permette al risultato di stabilizzarsi sul 2-3 al primo set. 2-4 adesso, allunga il tedesco. (Marco Genduso)

DIRETTA MUSETTI ZVEREV INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA: LORENZO CI CREDE!

Scintillante la diretta Musetti Zverev, che va in scena sul campo centrale del Foro Italico mercoledì 14 maggio – non prima delle ore 20:30 – per i quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2025 Roma. Possiamo dirlo: questo è certamente il momento migliore nella carriera di Lorenzo Musetti, un giocatore ancora giovane (è nato nel 2002) dotato di grande talento, che però soprattutto nei primi anni sul circuito Atp non è sempre stato accompagnato dalla costanza, anche all’interno dello stesso match. Musetti però sta ora vivendo una stagione straordinaria sulla terra: a Montecarlo è arrivato in finale e a Madrid si è fermato in semifinale, ora al Foro Italico si sta confermando.

La vittoria contro Daniil Medvedev può apparire scontata perché arrivata sulla terra e contro un avversario in questo momento in forte calo; eppure ci dice della solidità che Musetti è riuscito finalmente a fare sua, tanto che possiamo ben sognare che agli Internazionali d’Italia 2025 Roma arrivi in fondo e magari ci regali una finale derby contro Jannik Sinner. Intanto il suo avversario di oggi è Alexander Zverev, durissimo: due volte vincitore del Masters 1000 di Roma, uno dei giocatori più forti che ci siano e già vicino al numero 1 del ranking, lui pure ogni tanto con qualche calo emotivo come dimostrato nei mesi di assenza di Sinner. Prepariamoci allora alla diretta Musetti Zverev…

MUSETTI ZVEREV STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH AGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA

Buona notizia per tutti gli appassionati, la diretta tv di Musetti Zverev sarà in chiaro su Rai Due oltre al solito appuntamento per gli abbonati sui canali del satellite, dunque la diretta streaming video verrà fornita sia da Rai Play che da Sky Go e Now Tv. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO MUSETTI ZVEREV SU RAIPLAY

DIRETTA MUSETTI ZVEREV INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA: UN VERO ESAME DI MATURITÀ

È sicuramente un esame di maturità questa diretta Musetti Zverev, che tra l’altro se vogliamo riporta alla mente ottimi ricordi per il carrarese. Sulla terra rossa di Parigi infatti Musetti aveva colto una straordinaria vittoria sul tedesco nei quarti di finale delle Olimpiadi, successo che poi gli avrebbe consentito di arrivare a mettersi la medaglia di bronzo al collo. Possiamo dire che sia in quel momento che Musetti ha realmente svoltato: dal torneo a cinque cerchi abbiamo visto un giocatore migliore, non tanto nei colpi – quelli li ha sempre avuti – quanto nella consapevolezza, e il premio per il momento è stato il primo ingresso nella Top Ten del ranking.

Adesso per Musetti arriva davvero la prova del fuoco: battere Zverev e regalarsi la semifinale agli Internazionali d’Italia 2025 Roma sarebbe un grande traguardo, ma ci sentiamo di dire che poi potrebbe non bastare perché un tennista simile ha quasi il dovere di arrivare in fondo e riuscire a vincere il Masters 1000, certamente Musetti ne ha tutte le capacità. Come già detto Zverev lo ha fatto due volte al Foro Italico, la prima rivelandosi al mondo e confermando quanto di lui si diceva da juniores; al tedesco manca ancora lo Slam per coronare una grande carriera che gli può ancora regalare tanto, ma è giusto dire che abbia vinto anche meno di quanto avrebbe potuto per le possibilità. Vedremo intanto cosa succederà questa sera…