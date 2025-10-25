Diretta Musetti Zverev semifinale Atp Vienna 2025 streaming video tv: orario e risultato live del match di sabato 25 ottobre.

DIRETTA MUSETTI ZVEREV (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci finalmente al via della diretta Musetti Zverev, nella quale scopriremo se potremo avere il nostro Lorenzo Musetti nella finale dell’Atp Vienna 2025. Intanto i precedenti sono confortanti: in quattro incroci infatti il carrarese ha battuto Alexander Zverev in tre occasioni, ha perso il primo nel 2022 (ottavi del Masters 1000 di Madrid) ma poi ha sempre avuto la meglio, a cominciare dal quarto alle Olimpiadi (dunque sempre sulla terra) per poi passare al quarto proprio qui a Vienna lo scorso anno, poi un altro incrocio sulla terra nei quarti degli Internazionali d’Italia, con successo maturato per 7-6 6-4 nell’episodio più recente.

C’è di più, perché in queste tre vittorie Musetti ha lasciato per strada un solo set: il primo nel match di Vienna, che era comunque riuscito a portare a casa con il punteggio di 2-6 7-6 6-4. Possiamo allora dire che per Zverev l’azzurro sia un avversario indigesto, come detto il fatto di non aver giocato i quarti di questo torneo potrebbe dargli qualcosa in più sul piano fisico, almeno nelle prime battute, ma sarà il campo a fornire il suo responso. La diretta Musetti Zverev, semifinale del torneo Atp Vienna 2025, è davvero dietro l’angolo e quindi accomodiamoci per seguirla insieme! (agg. di Claudio Franceschini)

COME SEGUIRE LA DIRETTA MUSETTI ZVEREV I STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Musetti Zverev saremo sui canali tv di Sky Sport, principalmente Sky Sport Tennis, e potrete seguire la semifinale dell’Atp Vienna 2025 anche in diretta streaming video su Sky Go e Now Tv.

MUSETTI ZVEREV ATP VIENNA 2025: LORENZO NEL BIG MATCH!

La diretta Musetti Zverev rappresenta la possibilità per il nostro rappresentante di timbrare una bella finale nell’Atp Vienna 2025: alle ore 16:30, indicativamente, di sabato 25 ottobre Lorenzo Musetti è infatti in campo per una semifinale di lusso, contro Alexander Zverev che è ancora oggi il numero 3 del ranking Atp.

È anche un match fondamentale per le speranze del carrarese di qualificarsi alle Atp Finals, che sarebbero le prime della sua carriera; come surplus, in caso di vittoria ci sarebbe con tutta probabilità una finale derby contro Jannik Sinner, che proprio adesso scende in campo per affrontare Alex De Minaur.

Insomma, ci sono parecchi ingredienti per farci divertire oggi e per timbrare un altro risultato di prestigio da parte del tennis italiano; ricordiamo che Musetti nei quarti di finale ha raccolto una bella vittoria contro Corentin Moutet, mentre Zverev ha approfittato del forfait di Tallon Griekspoor.

Da questo punto di vista il tennista tedesco potrebbe essere più riposato, ma questo è qualcosa che valuteremo nel corso del match; per il momento aspettiamo che la diretta Musetti Zverev prenda il via, potendo anche dire qualcosa in più sulla scintillante semifinale dell’Atp Vienna 2025, un torneo di categoria 500.

DIRETTA MUSETTI ZVEREV ATP VIENNA 2025: FINALE DERBY?

Nella diretta Musetti Zverev che comincia tra poco possiamo dire che il nostro tennista gioca un po’ anche contro se stesso: nella stagione in corso Musetti ha raccolto grandi risultati sulla terra e anche a Wimbledon, ma purtroppo gli manca ancora quel ritorno al titolo che tanto insegue, e che ha avvicinato parecchio a Chengdu giocando la finale ma venendo battuto. Le Atp Finals sarebbero il giusto premio per un giocatore che ha saputo fare un salto mentale non indifferente, finalmente concretizzando il talento che non gli è mai mancato; potremmo quasi dire che il suo percorso è stato inverso rispetto a quello di Zverev.

Il tedesco infatti, esploso giovanissimo, ha spesso e volentieri manifestato problemi di gestione emotiva nelle uscite più recenti: dalla mancata salita al numero 1 Atp, assolutamente alla sua portata, a sconfitte davvero incredibili per i nomi degli avversari, senza parlare di uno Slam che non è ancora riuscito a vincere. Rimane un tennista di straordinarie qualità e che avrebbe tutto per essere al livello di Sinner e Carlos Alcaraz, ma che purtroppo non è quasi mai riuscito a confermarsi quando avrebbe dovuto. Anche per questo Musetti può realmente sperare di prendersi la finale dell’Atp Vienna 2025…