Diretta Nadal Fritz/ Finale Indian Wells 2022 streaming video tv: per il titolo!

DIRETTA NADAL FRITZ FINALE INDIAN WELLS 2022

Nadal Fritz è la finale di Indian Wells 2022: si gioca non prima delle ore 23:00 di domenica 20 marzo, dopo la finale femminile che sarà tra Maria Sakkari e Iga Swiatek. Per Rafa Nadal prosegue la striscia vincente nell’anno solare, una delle più lunghe di sempre: dopo aver messo le mani sugli Australian Open, il campione maiorchino cerca altra gloria e potrebbe mettere le mani su questo Masters 1000 per la quarta volta in carriera, la prima da nove anni a questa parte, e ridefinire il concetto di nuova giovinezza.

Dall’altra parte però troviamo un giocatore come Taylor Fritz che certamente ha tutte le possibilità di fare bene: già l’anno scorso lo statunitense aveva avuto una grande corsa nella diretta di Indian Wells 2022, arrivando alla semifinale con eliminazione dei nostri due italiani e ancora di Alexander Zverev. Stavolta ha fatto ancora meglio, e la semifinale vinta contro Andrey Rublev ci ha detto delle qualità di questo ragazzo che continua a crescere. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Nadal Fritz, finale maschile di Indian Wells 2022, aspettando la quale possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali.

DIRETTA NADAL FRITZ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE DI INDIAN WELLS 2022

Sarà la televisione satellitare a trasmettere la diretta tv di Nadal Fritz, finale maschile di Indian Wells 2022. Appuntamento su Sky Sport Tennis (numero 205 del vostro decoder) riservato ovviamente a tutti gli abbonati, che in alternativa potranno seguire il match in diretta streaming video attivando l’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi, su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. Ricordiamo poi che il sito ufficiale del torneo, che trovate all’indirizzo www.bnpparibasopen.com, fornirà tutte le informazioni utili come il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA NADAL FRITZ: RISULTATI E CONTESTO

La finale di Indian Wells 2022 è dunque Nadal Fritz: prima però ci sarà l’ultimo atto del torneo femminile, nel quale Maria Sakkari è riuscita a timbrare per la prima volta una finale in un 1000 grazie alla spettacolare semifinale contro Paula Badosa, che era la campionessa in carica. La greca è in crescita costante, di lei abbiamo sempre detto che le mancasse il centesimo per fare l’euro ma è chiaro che un titolo a Indian Wells 2022 sarebbe una sorta di consacrazione per lei. Iga Swiatek invece il grande trofeo lo ha portato a casa già nell’autunno 20202 con il Roland Garros.

Poi ha saputo confermarsi tra le migliori giocatrici del circuito femminile, con costanza più che con grandi picchi. Torna a giocare una grande finale la giovane polacca, che lungo la strada ha dovuto eseguire più di una rimonta ma in semifinale si è liberata di Simona Halep in due set, tornando a pareggiare il testa a testa con la rumena (2-2) e facendo vedere di poter essere una giocatrice in grado di battere chiunque. Anche questa sarà una finale attesissima nella diretta di Indian Wells 2022: l’appuntamento è per le ore 21:00 di casa nostra, poi sarà la volta di Nadal Fritz e allora noi non vediamo l’ora che i campi ci raccontino la loro versione dei fatti…











