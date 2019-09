Diretta Nadal Medvedev/ Streaming video tv: la finale maschile, Us Open 2019

Gli Us Open 2019 culminano oggi domenica 8 settembre con la diretta Nadal Medvedev, cioè la finale del torneo di singolare maschile: diciamo subito che l’appuntamento sarà alle ore 22.00 della sera italiana naturalmente sul campo centrale dedicato ad Arthur Ashe di Flushing Meadows, a New York. Nadal Medvedev presenta numerose similitudini con la partita che ieri ha assegnato il titolo femminile: da una parte una leggenda, dall’altra un talento rampante alla ricerca della prima volta. Naturalmente in questo caso il campione si chiama Rafa Nadal e lo sfidante è il russo Daniil Medvedev. Per lo spagnolo sarebbe la vittoria numero 19 in un torneo del Grande Slam, la quarta agli Us Open che sono il torneo preferito di Nadal ad eccezione naturalmente del Roland Garros. Dall’altra parte Daniil Medvedev sogna di compiere un’impresa da leggenda conquistando il primo Slam in carriera: il russo è in grande crescita, ad agosto è arrivato in finale a Montreal perdendo proprio contro Nadal, poi ha vinto il torneo di Cincinnati. Oggi di nuovo sfida Rafa: stavolta l’epilogo della diretta Nadal Medvedev potrà essere diverso?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA FINALE NADAL MEDVEDEV

Ricordiamo che la diretta tv di Nadal Medvedev, finale maschile degli Us Open 2019, sarà garantita su Eurosport, il canale tematico che è disponibile sia per gli abbonati Sky (numero 210 della piattaforma) sia per chi è abbonato a DAZN. Ricordiamo che sarà garantita anche l’alternativa garantita dalla piattaforma Eurosport Player, per seguire i match in diretta streaming video – con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone – previo abbonamento al servizio. In più dobbiamo ricordare www.usopen.org, il sito ufficiale del torneo, sul quale troverete informazioni utili sui giocatori impegnati agli Us Open; le relative pagine messe a disposizione sui social network sono in particolare facebook.com/usopentennis e, su Twitter, @usopen.

DIRETTA NADAL MEDVEDEV: IL CONTESTO

Verso la diretta di Nadal Medvedev, come abbiamo già accennato i temi e le suggestioni garantite da questa partita sono davvero notevoli. Daniil Medvedev, classe 1996, sta vivendo un’estate da sogno nei grandi tornei sul cemento in Nord America: finale in Canada, vittoria a Cincinnati e adesso la prima finale della carriera in un torneo del Grande Slam. L’unico capace di sconfiggerlo è stato proprio Rafa Nadal: oggi la sfida si ripropone nell’occasione più prestigiosa in assoluto, la finale degli Us Open 2019. Lo spagnolo è naturalmente favorito, non solo per il fresco precedente canadese ma soprattutto perché la differenza di esperienza è abissale. Rafa in semifinale ha fatto finire il sogno del nostro Matteo Berrettini, adesso il suo obiettivo è fare un ulteriore passo in più verso il record maschile di vittorie negli Slam, che attualmente appartiene a Roger Federer: il duello fra le due leggende non finisce mai, anche se in questo caso sarà un confronto di numeri. Medvedev invece potrebbe essere l primo tennista degli anni Novanta a vincere uno Slam: anche questo sarebbe un evento storico.



