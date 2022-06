Diretta Nadal Ruud/ Finale Roland Garros 2022 streaming video tv: per la storia

DIRETTA NADAL RUUD: CHI SARÀ IL VINCITORE DEL ROLAND GARROS?

La diretta Nadal Ruud sarà la finale del Roland Garros 2022 che, alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 5 giugno, sul campo centrale Philippe Chatrier degli Open di Francia, sarà l’ultimo atto, il match che assegnerà il trofeo del singolare maschile del Roland Garros 2022, come sempre il torneo più importante dell’anno del tennis sulla terra rossa. Il rischio di scivolare nella retorica c’è, ma senza dubbio la diretta di Nadal Ruud scriverà la storia in entrambi i casi: per Rafael Nadal sarebbe lo Slam numero 22, al Roland Garros addirittura il quattordicesimo trionfo; Casper Ruud invece è il primo norvegese di sempre in finale in uno Slam, vincendo entrerebbe nel mito anche perché battere Nadal a Parigi è un’impresa ai limiti dell’impossibile.

Ci eravamo lasciati venerdì con le due semifinali che hanno decretato la diretta di Nadal Ruud come finale del Roland Garros 2022: è stata memorabile la partita di Nadal contro Zverev, perché dopo oltre tre ore di gioco non era ancora nemmeno finito il secondo set, poi purtroppo l’infortunio del tennista tedesco ha fatto finire nel modo peggiore una partita che avrebbe potuto riscrivere diversi record. A seguire, Ruud aveva sconfitto Cilic, impedendo al croato di raggiungere la finale in tutti i quattro tornei dello Slam ma diventando il primo norvegese di sempre a riuscirci. Cosa potrà succedere nella diretta della finale Nadal Ruud?

DIRETTA NADAL RUUD: COME VEDERE LA FINALE DEL ROLAND GARROS 2022

Naturalmente la diretta di Nadal Ruud, finale maschile del Roland Garros 2022, sarà trasmessa su Eurosport come è stato per tutto il torneo dello Slam: questo canale è accessibile anche agli abbonati Sky, che potranno selezionarlo sul loro decoder. Il servizio di diretta streaming video della finale Nadal Ruud viene invece garantito da DAZN, perché la piattaforma comprende questa emittente: bisognerà aver sottoscritto un abbonamento per assistere alle immagini, mentre noi possiamo anche ricordare che sul sito www.rolandgarros.com troverete tutte le informazioni utili sul match, a cominciare dal boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA NADAL RUUD FINALE ROLAND GARROS 2022: RISULTATI E CONTESTO

Aspettando la diretta di Nadal Ruud, ricordiamo il cammino di entrambi i tennisti verso la finale del Roland Garros 2022. Rafael Nadal ha superato in scioltezza i primi tre turni della sua ennesima campagna parigina, sconfiggendo nell’ordine l’australiano Thompson, il francese Moutet e l’olandese Van de Zandschulp. Discorso ben diverso agli ottavi, quando Nadal ha avuto bisogno di ben cinque set per piegare il canadese Auger-Aliassime e conquistare il quarto di lusso contro Djokovic, sconfitto al tie-break del quarto set. Lo spagnolo è così giunto in semifinale, abbiamo già citato il clamoroso 7-6 (8), 6-6 in più di tre ore di gioco prima dell’infortunio del tedesco che ha spalancato a Nadal le porte della finale del Roland Garros.

Casper Ruud invece ha vissuto un momento importante già al primo turno, sconfiggendo l’idolo di casa Tsonga all’ultimo torneo della carriera e ponendo fine quindi alla carriera del tennista francese in quattro set. Facile vittoria nel secondo turno contro il finlandese Ruusuvuori, mentre sono serviti cinque set a Ruud per piegare il nostro Sonego nel terzo set. Bella vittoria in quattro set agli ottavi contro il polacco Hurkacz, così come nei quarti nel curioso derby nordico contro la rivelazione danese Rune, infine ecco il successo in semifinale contro Cilic, lasciando al croato il primo set ma dominando alla distanza per accedere a una storica finale.











