Diretta Nadia Battocletti 10000 metri Mondiali atletica 2025 Tokyo streaming video Rai 2: orario e risultato live della finale (oggi 13 settembre)

DIRETTA NADIA BATTOCLETTI 10000 METRI: VIA ALLA FINALE!

Siamo pronti al via di una grande fatica che però potrebbe scrivere una pagina di storia, la diretta Nadia Battocletti 10000 metri. Abbiamo di fatto già ricordato la finale olimpica dell’anno scorso, con la medaglia d’argento per la trentina a soli 10 centesimi dalla vincitrice, la keniana Beatrice Chebet, che per la prima volta ha dato l’oro olimpico in questa specialità al suo Paese, a fronte invece dei ben cinque trionfi per l’Etiopia.

Parlando dei Mondiali, dobbiamo invece ricordare che la campionessa in carica dei 10000 metri è Gudaf Tsegay, che si era imposto con il tempo di 31’27”18 per aprire una tripletta etiope davanti alle connazionali Letesenbet Gidey e Ejgayehu Taye. Per l’Europa, a parte l’oro della naturalizzata olandese Sifan Hassan nel 2019, dobbiamo ricordare le vittorie della norvegese Ingrid Kristiansen nel 1987, della britannica Liz Lynch-McColgan nel 1991 e della portoghese Fernanda Ribeiro nel 1995. Questi sono alcuni dei riferimenti, ma adesso diamo spazio all’azione in pista con la diretta Nadia Battocletti 10000 metri! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

NADIA BATTOCLETTI 10000 METRI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Nadia Battocletti 10000 metri in tv il riferimento in chiaro sarà Rai Due, con diretta streaming video tramite Rai Play. Gli abbonati però potranno seguire la finale anche su Eurosport, oppure con lo streaming grazie a Discovery + e anche Dazn.

DIRETTA NADIA BATTOCLETTI 10000 METRI MONDIALI ATLETICA 2025 TOKYO

La diretta Nadia Battocletti 10000 metri sarà uno dei piatti forti della prima giornata di gare ai Mondiali atletica 2025 Tokyo oggi, sabato 13 settembre. L’appuntamento è fissato alle ore 14.30 italiane e naturalmente l’attesa è grande, perché in questa gara tradizionalmente dominata dalle africane l’anno scorso Nadia Battocletti ha firmato una meravigliosa medaglia d’argento olimpica.

Ormai non è una sorpresa, parlano chiaro i risultati delle ultime due stagioni per l’azzurra: il 2024 è stato leggendario per Nadia Battocletti, che ha firmato la doppietta d’oro 5000-10000 metri agli Europei di Roma, poi alle Olimpiadi di Parigi 2024 è stata quarta sui 5000, con la squalifica comminata e poi tolta alla keniana Faith Kipyegon che per qualche ora l’aveva anche fatta salire sul podio, prima dell’argento sui 10000 metri.

Anche il 2025 è stato più che positivo in termini di prestazioni, però logicamente in un anno bisestile tutta l’attesa è sui Mondiali, a maggior ragione quest’anno che la rassegna iridata è slittata fino al mese di settembre. Ad esempio, sulla stessa distanza ma su strada, Nadia Battocletti nei mesi scorsi ha vinto l’oro nella 10 km degli Europei su strada in Belgio, un buon viatico verso l’attesissima diretta Nadia Battocletti 10000 metri.

Ovviamente la distanza più lunga dell’atletica leggera in pista è collocata subito al primo giorno perché prevede la formula della finale immediata, senza qualificazione. In gara ci saranno ben 27 atlete e non di tutte abbiamo chiaro in quali condizioni si presentino ai Mondiali di Tokyo, ma abbiamo una certezza, cioè che Nadia Battocletti sarà una delle protagoniste più attese…

DIRETTA NADIA BATTOCLETTI 10000 METRI: IL CONTESTO E LE AVVERSARIE

Abbiamo già accennato al fatto che la diretta Nadia Battocletti 10000 metri si svolgerà in circostanze particolari: siamo al primo giorno di gare, non ci sono state qualificazioni e durante l’anno i 10000 metri non vengono corsi molto spesso, perché ad esempio nei principali meeting come lunga distanza vengono preferiti i 5000 metri, che occupano meno tempo in eventi che si consumano in una sola sera. I 10000 metri in campo femminile durano mezz’ora e anche qualcosa in più, per avere un riferimento l’anno scorso Nadia Battocletti per l’argento olimpico firmò il nuovo record italiano in 30’43”35.

L’avversaria numero 1 sulla carta è ovviamente la campionessa olimpica, cioè la keniana Beatrice Chebet, che l’anno scorso ai Giochi di Parigi si impose con il tempo di 30’43”25, negando quindi per soli 10 centesimi un sogno ancora più grande alla trentina. Non ci sarà invece Sifan Hassan, che aveva completato il podio olimpico. Il Kenya oltre all’olimpionica schiera anche Janeth Chepngetich e Agnes Jebet Ngetich, l’Etiopia risponde con la campionessa mondiale in carica Gudaf Tsegay più Tsigie Gebreselama, Ejgayehu Taye e Fotyen Tesfay. Per l’Italia ricordiamo volentieri che ci sarà anche Elisa Palmero, ma logicamente la diretta Nadia Battocletti 10000 metri avrà soprattutto una protagonista azzurra…