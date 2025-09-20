Diretta Nadia Battocletti finale 5000 metri Mondiali atletica 2025 streaming video Rai 2: orario e risultato live per la trentina (oggi 20 settembre)

Per scrivere un altro capitolo di una storia già meravigliosa, oggi sabato 20 settembre la diretta Nadia Battocletti finale 5000 metri sarà l’appuntamento più emozionante per noi ai Mondiali atletica 2025 a Tokyo nella serata giapponese, cioè per la precisione con la partenza fissata alle ore 14.29 del pomeriggio italiano.

Giusto sette giorni fa Nadia Battocletti ha vinto l’argento sui 10000 metri, confermando la medaglia vinta già un anno fa alle Olimpiadi di Parigi 2024. La battaglia potrebbe essere un po’ più ostica sui 5000 metri, dove comunque la trentina era stata splendida quarta ai Giochi – ricorderete la squalifica prima data e poi tolta a Kipyegon, che per qualche ora aveva portato Nadia sul podio anche di questa gara.

La concorrenza è più folta sui 5000 metri, perché c’è sia chi “scende” dai 10000 metri, sia chi “sale” dai 1500, come la già citata keniana Faith Kipyegon, che alla fine fu argento a Parigi e che invece qualche giorno fa qui a Tokyo ha vinto l’oro iridato appunto dei 1500 metri.

Le rivali più pericolose nella diretta Nadia Battocletti finale 5000 metri dovrebbero quindi essere proprio le keniane, perché naturalmente Ladonna da battere sarà Beatrice Chebet, che ai Giochi fece la doppietta 5000-10000 e qui proverà a ripetersi, avendo già vinto la distanza doppia propri davanti alla nostra Nadia Battocletti.

NADIA BATTOCLETTI FINALE 5000 METRI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Nadia Battocletti finale 5000 metri in tv in chiaro il canale naturalmente sarà Rai Due, con diretta streaming video tramite Rai Play. Gli abbonati potranno seguire la gara anche su Eurosport, oppure con lo streaming di Discovery + e Dazn.

DIRETTA NADIA BATTOCLETTI FINALE 5000 METRI MONDIALI ATLETICA 2025: LA SFIDA AL KENYA

Abbiamo quindi già identificato le due rivali più pericolose nella diretta Nadia Battocletti finale 5000 metri, cioè le due keniane. Chebet potrebbe essere un gradino sopra, è la dominatrice sulle distanze lunghe nelle ultime due stagioni e ha già vinto anche la propria batteria in 14’45”59, proprio davanti a Nadia Battocletti, tanto per non perdere l’abitudine. L’altra batteria era stata molto più lenta, anche se tutto questo ha importanza relativa, dal momento che da entrambe si qualificavano per la finale le prime otto classificate.

Compito svolto senza alcuna difficoltà da Faith Kipyegon e dall’etiope Gudaf Tsegay, già iridata proprio dei 5000 metri a Eugene 2022 e qui a Tokyo bronzo nei 10000 alle spalle di Chebet e Battocletti. Altre variabili nella lotta per il podio potrebbero essere la statunitense Shelby Houlihan e l’olandese Maureen Koster, ma si annuncia la “solita” sfida fra il Trentino e l’Africa nella diretta Nadia Battocletti finale 5000 metri. Sabato scorso l’azzurra è stata l’unica non africana nelle prime cinque, il duello è pronto a un nuovo atto emozionante…