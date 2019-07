Diretta Namibia Costa d’Avorio/ Streaming video DAZN: sfida scontata (Coppa d’Africa)

Namibia Costa d’Avorio, in diretta dallo Stadio de Il Cairo, vale per la terza e ultima giornata nel gruppo D di Coppa d’Africa 2019: alle ore 18:00 di lunedì 1 luglio, in contemporanea con l’altra sfida del girone (Sudafrica Marocco) si conclude dunque il primo turno per le due nazionali. Sulla carta non c’è partita: forse la Costa d’Avorio non ha vinto quanto il suo clamoroso talento le avrebbe permesso (soprattutto in epoca recente), ma rimane una delle grandi potenze del calcio continentale e lo ha dimostrato partecipando a più riprese ai Mondiali, anche se senza lasciare troppo il segno. Gli Elefanti sono candidati a vincere il titolo ovviamente, mentre i Guerrieri Coraggiosi (questo il soprannome della Namibia) sono già contenti di essere alla fase finale: è la terza partecipazione e non è mai stato superato il primo turno, del resto questa federazione è stata creata soltanto nel finale degli anni Ottanta (come Africa del Nord-Ovest) e l’esordio internazionale è avvenuto nel 1989. Adesso non vediamo l’ora di metterci comodi per scoprire quello che succederà nella diretta di Namibia Costa d’Avorio; nel frattempo possiamo leggere quali potrebbero essere le scelte dei due Commissari Tecnici in materia di probabili formazioni della partita.

La diretta tv di Namibia Costa d’Avorio non sarà disponibile: sappiamo ormai che l’intera programmazione della Coppa d’Africa 2019 è in esclusiva sulla piattaforma DAZN, e dunque solo gli abbonati al servizio potranno seguire questa partita su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone – dunque in diretta streaming video – oppure sullo schermo del televisore, nell’eventualità che si tratti di una smart tv con connessione a internet.

Confermato il 4-4-2 di Ricardo Mannetti per Namibia Costa d’Avorio: davanti al portiere Kazapua giocano Nyambe e Haoseb, sulle corsie laterali proveranno a spingere Horaeb e Hanamub che sovrapporranno con i due laterali più avanzati, vale a dire Shitembi e Hotto. In mezzo al campo Starke dovrebbe occuparsi della cabina di regia con capitan Ketjijere che opererà più che altro in fase di interdizione; Limbondi e Shalulile formeranno invece la coppia offensiva. La Costa d’Avorio di Ibrahima Kamara si presenta con Ismael Traoré e Kanon a protezione del portiere Gbohouo; Aurier e Coulibaly saranno i due terzini, mentre in mediana la cerniera a protezione di questa difesa sarà composta da Kessié e Serey Dié. Spazio poi ad una trequarti di grande qualità, con la verve e la capacità di segnare di Nicolas Pépé (largo a destra) e la fantasia di Max Gradel dall’altra parte, Seri sarà il trequartista a supporto di Kodjia.



