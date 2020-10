Diretta Nanterre Trento/ Streaming video tv: Dolomiti Energia per il tris in Eurocup

DIRETTA NANTERRE TRENTO: UN’ALTRA IMPRESA IN EUROCUP?

Nanterre Trento, che sarà diretta dagli arbitri Sergio Silva, Tomasz Trawicki e Sebastian Clivaz, si gioca alle ore 19:00 di martedì 13 ottobre presso il Maurice Thorez: siamo nella terza giornata della Eurocup 2020-2021, e la Dolomiti Energia vola sulle ali dell’entusiasmo dopo la schiacciante vittoria sul Promitheas, che le ha permesso di rimanere a punteggio pieno insieme a Gran Canaria. Una vittoria in terra di Francia consentirebbe alla squadra di Nicola Brienza di essere a metà dell’opera circa la qualificazione alla Top 16, perché difficilmente si rimarrebbe fuori dalle prime quattro avendo vinto la metà delle gare; il Nanterre è formazione insidiosa che soprattutto sul parquet amico può essere capace di un basket solido ed efficace, al momento i francesi hanno vinto soltanto una volta in due occasioni e vanno a caccia di un successo che li rimetta in carreggiata. Siamo ora pronti a vivere le emozioni della diretta di Nanterre Trento, ma prima che arrivi la palla a due possiamo provare a fare qualche valutazione circa i temi principali che vedremo in campo questa sera.

DIRETTA NANTERRE TRENTO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non sarà possibile assistere alla diretta tv di Nanterre Trento, che non è una delle partite trasmesse sui nostri canali; per le gare di Eurocop sappiamo però che l’appuntamento per tutti gli appassionati è sul portale Eurosport Player, al quale è necessario abbonarsi e che fornisce l’intera gamma del torneo di basket in diretta streaming video. Il sito ufficiale www.eurocupbasketball.com è consultabile liberamente, e garantisce le informazioni utili come i contenuti multimediali, il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet.

DIRETTA NANTERRE TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Nanterre Trento può essere molto importante per l’Aquila, per tutto quello che abbiamo detto in precedenza: non sarebbe secondario per Brienza e i suoi ragazzi prendere già un certo margine sulle inseguitrici, perché questo consentirebbe (in maniera teorica, ovviamente) di concentrarsi maggiormente sul campionato almeno per qualche settimana. In questo momento infatti Trento non sta facendo benissimo in Serie A1, dove è partita con il freno a mano tirato e deve già inseguire le dirette concorrenti; l’obiettivo resta quello dei playoff e bisogna correre per arrivarci, soprattutto in questa stagione ancora condizionata dal Coronavirus. In Eurocup invece il contesto è totalmente diverso: la Dolomiti Energia ha giocato contro avversarie di tutto rispetto e le ha battute, il che ci dice di una dimensione internazionale che sembra già essere formata. La trasferta del Maurice Thorez, contro un Nanterre che deve vincere quasi per forza per non compromettere la sua qualificazione alla Top 16, rappresenta un altro interessante banco di prova per questo roster che settimana dopo settimana sta trovando il giusto amalgama e ha sicuramente i giocatori giusti per fare il grande salto.

