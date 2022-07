Diretta Napoli Adana Demirspor/ Streaming video tv: vecchie conoscenze (amichevole)

DIRETTA NAPOLI ADANA DEMIRSPOR: TERZO TEST PER SPALLETTI

Napoli Adana Demirspor è in diretta dallo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, alle ore 20:30 di mercoledì 27 luglio: terza amichevole estiva per i partenopei che, dopo aver battuto 4-1 il Perugia, affrontano ora la squadra del massimo campionato turco. Sarà anche un ritrovo tra vecchi amici: l’Adana Demirspor infatti è allenato da Vincenzo Montella e tra le sue fila milita anche l’ex Napoli Gokhan Inler, mentre non vedremo Mario Balotelli la cui – ottima – avventura in Turchia è giunta a conclusione, visto che l’attaccante ripartirà dalla Svizzera con la maglia del Sion.

Vedremo allora quello che succederà: sicuramente la Super Lig turca non è al livello della nostra Serie A ma per Luciano Spalletti questa amichevole è comunque interessante per provare ad alzare il livello e prepararsi al meglio alla stagione che verrà. La diretta di Napoli Adana Demirspor ci attende: manca ancora qualche ora al calcio d’inizio e allora noi possiamo fare una rapida valutazione sul modo in cui l’allenatore di Certaldo potrebbe disporre la sua squadra sul terreno di gioco del Teofilo Patini, andando a leggere insieme le probabili formazioni di questo bel test.

DIRETTA NAPOLI ADANA DEMIRSPOR STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Adana Demirspor sarà disponibile, ma soltanto in pay per view: l’amichevole della squadra partenopea sarà infatti trasmessa su Sky Sport 251, canale che fa parte del bouquet della televisione satellitare ma che prevede l’acquisto del singolo match, a meno che si sia sottoscritto un abbonamento al pacchetto Calcio. Il servizio di diretta streaming video di Napoli Adana Demirspor sarà garantito come sempre dall’applicazione Sky Go, che potrà essere attivata senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ADANA DEMIRSPOR

Quest’anno sembra che Spalletti sia orientato a giocare con il 4-3-3, e così farà nella diretta Napoli Adana Demirspor: secondo questo modulo Zambo Anguissa scala sulla mezzala insieme a Fabian Ruiz, mentre il riferimento centrale sarà uno tra Demme e Lobotka con lo slovacco che parte favorito, senza dimenticarsi (per il centrocampo) di un Gaetano pronto a giocarsi le sue carte ma forse non troppo favorito dal modulo. In porta avremo Meret, che con l’addio di Ospina potrebbe finalmente essere titolare anche se il Napoli sta comunque cercando un estremo difensore affidabile.

Davanti al friulano ecco Rrahmani e Juan Jesus, come terzini invece dovrebbero essere confermati Di Lorenzo e Mario Rui, con il portoghese che dovrà vincere la concorrenza di Matias Olivera anche nel corso della stagione. In attacco invece da valutare la posizione di Osimhen, che qualche giorno fa Spalletti ha allontanato dall’allenamento per essersi mostrato troppo nervoso; episodio comunque che dovrebbe essere rientrato ma non è da escludere una panchina “punitiva”, gli esterni dovrebbero essere coperti da Lozano e Kvaratskhelia con il georgiano che ha già destato ottime impressioni, ed è pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella sua prima stagione in Italia.











