Diretta Napoli Arezzo streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live dell'amichevole che si gioca martedì 22 luglio.

DIRETTA NAPOLI AREZZO: ECCO I CAMPIONI D’ITALIA!

Finalmente con la diretta Napoli Arezzo assisteremo alla prima amichevole estiva dei campioni d’Italia: radunatosi come sempre a Dimaro, il Napoli di Antonio Conte fa il suo esordio alle ore 18:00 di martedì 22 luglio 2025, contro una squadra che possiamo considerare “nobile” e che oggi è in Serie C.

C’è naturalmente grande attesa per la prima del Napoli, una squadra che l’anno scorso ha vinto il secondo scudetto in tre stagioni con un bellissimo testa a testa con l’Inter, e che ora è ripartito sempre sotto la guida di Conte, che ha scelto di restare perché accontentato su tutte le richieste.

Una era naturalmente il calciomercato, e possiamo dire che Giovanni Manna abbia fatto i botti: il colpo Kevin De Bruyne a parametro zero è chiaramente la ciliegina sulla torta di una campagna acquisti che, non ancora conclusa, ha già portato in dote elementi come Noa Lang, Lorenzo Lucca e Sam Beukema.

Chiaro l’intento: rivincere il campionato e provare a fare più strada possibile in Champions League, sarà tosta con il doppio impegno ma questo lo vedremo, intanto noi siamo curiosi di scoprire la nuova versione partenopea nell’imminente diretta Napoli Arezzo.

COME SEGUIRE LA DIRETTA NAPOLI AREZZO IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Napoli Arezzo non ci sarà un appuntamento in tv, ma la partita amichevole potrà essere seguita in diretta streaming video da tutti gli abbonati a DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI AREZZO

Come giocherà Conte la prima amichevole? Nella diretta Napoli Arezzo possiamo pensare che il tecnico salentino dia spazio inizialmente alla formazione che considera titolare, e ci sono dei punti di domanda anche legati ai ruoli e al modulo. Con il 4-2-3-1 ad esempio potremmo avere De Bruyne e McTominay a scambiarsi la posizione tra la mediana e la trequarti, Lobotka e Zambo Anguissa a fare staffetta per quanto diversi e poi gli esterni alti che sarebbero Politano e David Neres (o appunto Lang), mandando Romelu Lukaku a fare il centravanti.

In difesa potremmo poi avere un primo assaggio di Marianucci, che sfilerebbe la maglia a uno tra Rrahmani e Buongiorno; possibile comunque che siano questi due a iniziare la partita. Di Lorenzo terzino destro, Mathias Olivera o Spinazzola a sinistra, Meret in porta; questo il Napoli, ma con il 4-3-3 cambierebbe qualcosa e potremmo anche vedere De Bruyne e McTominay alternati, questo è un “problema” che avevamo già evidenziato e che Conte dovrà essere bravo a risolvere, vale a dire gestire nel migliore dei modi una rosa molto più ampia, nei ruoli cardine e negli uomini, rispetto a quella dello scorso anno.