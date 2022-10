Diretta/ Napoli Atalanta Primavera streaming video tv: caccia alla continuità

DIRETTA NAPOLI ATALANTA PRIMAVERA: BISOGNO DI FARE PUNTI

Napoli Atalanta Primavera, in diretta domenica 23 ottobre 2022 alle ore 15.00 presso lo Stadio – Arena Giuseppe Piccolo di Napoli, sarà un match in programma per la nona giornata del campionato Primavera 1 2022-2023. Di fronte due squadre ambiziose, in netta ripresa dopo un avvio di stagione particolarmente negativo.

Il Napoli ha raccolto 7 punti nelle prime otto giornate, frutto di due vittorie, un pareggio e cinque sconfitte. Gli azzurri hanno raccolto quattro punti nelle ultime due gare e sono reduci dal pareggio per 1-1 contro il Torino. L’Atalanta, invece, è a quota 10 punti, raccolti grazie a tre vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. Quattro risultati utili di fila per i bergamaschi, reduci dal pirotecnico 3-2 contro la Fiorentina.

NAPOLI ATALANTA PRIMAVERA VIDEO STREAMING E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

La diretta tv di Napoli Atalanta Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: il canale lo trovate al numero 61 del vostro televisore. Sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti, e il match Napoli Atalanta Primavera della 9^ giornata nel campionato 1 potrà essere seguito, come del resto tutti gli altri, anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi. Sarà la stessa emittente a fornirne la possibilità: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com, o in alternativa scaricare e installare la relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ATALANTA PRIMAVERA: CHI VENE SCHIERATO IN CAMPO?

Qualche ballottaggio ancora da valutare in vista della diretta Napoli Atalanta Primavera, andiamo a scoprire le probabili formazioni del match. Partiamo dalla compagine campana, in campo con il consueto 3-4-2-1: Boffelli, Obaretin, Barba, Hysaj, Gningue, Iaccarino, Gioielli, Acampa, Spavone, Marranzino, Rossi. Passiamo adesso alla Dea, in campo con il 4-3-3: Pardel, Palestra, Hecko, Tavanti, Regonesi, Muhameti, Roaldsoy, Colombo, Vorlicky, Stabile, Vitucci.











© RIPRODUZIONE RISERVATA