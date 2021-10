Diretta Napoli Atalanta Primavera/ Streaming video tv: sfida incerta!

DIRETTA NAPOLI ATALANTA PRIMAVERA: PARTITA COMBATTUTA!

Napoli Atalanta Primavera, in diretta alle ore 10.45 di stamattina, domenica 24 ottobre 2021, sarà il primo dei tre posticipi domenicali che completeranno nelle prossime ore il programma della sesta giornata del campionato Primavera 1 edizione 2021-2022. Dando uno sguardo alla classifica, la diretta di Napoli Atalanta Primavera dovrebbe essere una sfida piuttosto equilibrata, dal momento che i partenopei hanno 9 punti in classifica mentre i lombardi sono appena una lunghezza dietro, a quota 8 punti.

Settimana scorsa il Napoli si è reso protagonista di una bella vittoria per 1-2 sul campo del Milan, mentre l’Atalanta ha frenato non andando oltre un pareggio casalingo per 2-2 contro il Lecce. Questo potrebbe dare un piccolo vantaggio ai partenopei, ma sarà davvero così? Ce lo dirà il campo con Napoli Atalanta Primavera…

DIRETTA NAPOLI ATALANTA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Atalanta Primavera sarà garantita in chiaro per tutti oggi sul canale Sportitalia 60, visibile in chiaro. Inoltre Sportitalia, che è la “casa” del campionato Primavera 1, offrirà anche la diretta streaming video tramite sito Internet o app.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ATALANTA PRIMAVERA

Proviamo infine a dire qualcosa di più sulle probabili formazioni di Napoli Atalanta Primavera. Per i padroni di casa possiamo prendere come riferimento un modulo 3-5-2 con Idasiak in porta; davanti a lui, difesa a tre con Barba, Hysaj e Costanzo; a centrocampo folta linea a cinque composta da Di Dona, De Marco, Saco, Spavone e Cioffi; infine Ambrosino e D’Agostino come possibili titolari in attacco. Per l’Atalanta invece i possibili titolari di mister Massimo Brambilla potrebbero essere i seguenti a Napoli: in porta Dajcar e poi Ceresoli, Renault, Sidibe, Guerini, Chiwisa, Panada, De Nipoti, Omar, Berto e Bernasconi.

