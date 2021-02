Diretta Napoli Atalanta/ Streaming video Rai: semifinale equilibrata! (Coppa Italia)

DIRETTA NAPOLI ATALANTA: GRANDE INCERTEZZA!

Napoli Atalanta, che sarà diretta dal signor Michael Fabbri, si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 3 febbraio presso lo stadio Diego Armando Maradona: si tratta della semifinale di andata in Coppa Italia 2020-2021, un match che mette a confronto i campioni in carica e la squadra che nel 2019 ha raggiunto la finale, sublimando un percorso di straordinaria crescita che non ha eguali in epoca recente. C’è grande incertezza, soprattutto perché si gioca per la prima volta sulla distanza dei 180 minuti; i partenopei hanno eliminato lo Spezia ai quarti, potendo sfruttare il sorteggio favorevole (più che altro l’eliminazione della Roma) ma concedendo ancora troppo in fase difensiva, altro motivo per cui il clean sheet contro il Parma in campionato ha soddisfatto Gennaro Gattuso.

L’Atalanta invece ha avuto un compito più ostico ma è riuscita a far fuori la Lazio vendicando la finale di cui sopra. Poi, dai biancocelesti ha perso in Serie A confermando di essere ancora troppo ondivaga nel rendimento; sarà molto interessante valutare quello che succederà nella diretta di Napoli Atalanta, tra poco le due squadre scenderanno sul terreno di gioco e sarà tempo di vivere la partita, ma intanto possiamo fare qualche rapida valutazione circa le scelte da parte dei due allenatori per quanto riguarda gli undici di partenza nell’entusiasmante semifinale di andata di Coppa Italia, leggendo insieme in maniera più approfondita il quadro delle probabili formazioni.

La diretta tv di Napoli Atalanta, come ormai sappiamo essere la norma per tutte le partite di Coppa Italia, sarà trasmessa dalla televisione di stato: in questo caso l’appuntamento per la semifinale di andata è su Rai Uno, e chi non potesse mettersi davanti a un televisore potrà comunque seguire il match con il servizio di diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi, con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, il sito ufficiale o l’app Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

In Napoli Atalanta, il portiere dei partenopei dovrebbe tornare a essere Meret; per il resto è da capire quanto Gattuso voglia fare turnover in vista del match di sabato contro il Genoa, ma quasi certamente andrà in campo la formazione migliore. Quindi avremo Manolas e Koulibaly come coppia centrale di difesa con Di Lorenzo e uno tra Mario Rui e Hysaj sugli esterni; a centrocampo si dovrebbe giocare ancora a tre con Zielinski che si abbassa per fare la mezzala tattica a supporto di Demme, con Bakayoko che viene invece schierato da interno fisico e atto al recupero del pallone. Questo ovviamente lascerà un tridente offensivo: ancora out Mertens, spazio a Petagna o Osimhen come centravanti con Lozano e Lorenzo Insigne sugli esterni.

Nell’Atalanta le assenze non sono poche: Hateboer è infortunato, Cristian Romero potrebbe rientrare all’ultimo (Coronavirus), Muriel non è al top e Palomino è squalificato. In difesa ci sono problemi: potrebbe giocare Caldara insieme a Rafa Toloi e Djimsiti con Gollini in porta, ma può anche scalare De Roon che in mezzo al campo libererebbe il posto a Pasalic, tornato a disposizione e già al gol. Sugli esterni, a destra sarà confermato il danese Maehle mentre sull’altro versante avremo Gosens, che era squalificato domenica; Pessina e Ilicic – ma occhio a Malinovskyi – potrebbero essere i trequartisti, con Duvan Zapata ad agire da centravanti.

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Napoli Atalanta, indicando nella squadra partenopea quella favorita pur in una situazione di grande equilibrio: il segno 1 vale infatti 2,45 volte la posta in palio, mentre il segno 2 che identifica l’eventualità dell’affermazione orobica vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 2,85 volte quanto puntato. Il pareggio, ipotesi per la quale puntare sul segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,35 volte l’importo investito con questo bookmaker.



