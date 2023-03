Diretta/ Napoli Atalanta streaming video tv: capolista arrabbiata!

DIRETTA NAPOLI ATALANTA: OSPITI IN DIFFICOLTÀ

La diretta Napoli Atalanta, in programma sabato 11 marzo 2023 alle ore 18:00, dirà moltissimo sul futuro del campionato. La capolista, infatti, è reduce dalla battuta d’arresto casalinga contro la Lazio e mister Spalletti dovrà capire subito se si è trattato di un fuoco di paglia o se la sua squadra vive un momento delicato.

Beatrice Trussardi: “Dalle suore volavano schiaffi”/ Mio marito conosciuto per caso”

Quindici punti di vantaggio sulla seconda sono tanti ma è meglio non abbassare la guardia. Di fronte ci sarà una Atalanta reduce da un punto (lo 0-0 casalingo contro l’Udinese) in tre partite ma ancora in corsa per un posto nella Champions League.

NAPOLI ATALANTA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Napoli Atalanta, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A, sarà visibile su Dazn, in streaming live e on demand. Telecronaca affidata ai membri della DAZN squad. Sarà dunque necessario essere abbonati all’emittente televisiva.

Francesca Bazoli, Brescia Musei/ Video, "Ceruti sottovalutato nel panorama dell'arte"

NAPOLI ATALANTA: PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Napoli Atalanta vedono entrambe le squadre con qualche dubbio. Nei partenopei, infatti, è allarme per le condizioni di Lozano che ha accusato un problema muscolare. In avanti, quindi, tornerà ad avere spazio Politano. A centrocampo ballottaggio tra Elmas e Zielinski mentre la squalifica di Mario Ruiz spalanca un posto da titolare ad Olivera. Mister Gasperini, invece, conta di recuperare Palomino, Scalvini e Zappacosta mentre, di sicuro, dovrà fare a meno dell’infortunato Koopmeiners. Sulle corsie laterali due posti per tre: Ruggeri, Soppy e Maehle. In avanti, infine, recupera Zapata che partirà dalla panchina con Hojlund e Lookman titolari.

AL TEATRO OSCAR/ "A te come te", lo sguardo di Testori nella notte dell'umano

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Napoli Atalanta vedono una sfida con i partenopei favoriti dal pronostico. Secondo Snai, infatti, il successo della squadra di mister Spalletti vale 1.65 contro i 5.05 attribuiti ai bergamaschi e la quota 4.00 riferita al segno X.











© RIPRODUZIONE RISERVATA