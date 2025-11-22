Diretta Napoli Atalanta streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 12^ giornata di Serie A.

DIRETTA NAPOLI ATALANTA (RISULTATO FINALE 3-1): PALLADINO INIZIA CON UN KO!

Napoli–Atalanta si chiude sul 3-1. La squadra di Conte ritrova la vittoria dopo tre turni, trascinata da un primo tempo di alto livello. Nella ripresa non basta il gol di Scamacca a riaprire la partita, mentre per Palladino l’esordio sulla panchina bergamasca coincide con una sconfitta. Adesso l’attenzione si sposta sulla Champions League: il Napoli attende al Maradona il Qarabag, mentre l’Atalanta sarà impegnata in trasferta sul campo dell’Eintracht Francoforte. (agg. di Fabio Belli)

NAPOLI ATALANTA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Napoli Atalanta ci porta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 per quanto riguarda la tv, mentre per la diretta streaming video potrete affidarvi a DAZN.

SCAMACCA COLPISCE ANCHE UN PALO

L’Atalanta inizia il secondo tempo con Scamacca e Kossounou in campo al posto di Ahanaor e Pasalic. McTominay va subito vicino al poker per il Napoli ma all’8′ è l’Atalanta ad andare a segno. Accorcia le distanze Scamacca, bella girata a fil di palo su cross di Bellanova. Al 13′ ammonito De Roon per un fallo su McTominay, poi c’è un giallo anche per Zappacosta che poi lascia spazio a Zalewski, mentre nel Napoli c’è Juan Jesus al posto di Rrahmani. Al 20′ finisce a fil di palo una rasoiata di De Ketelaere, quindi un destro di Scamacca finisce sul palo esterno. Conte vede il Napoli calare e corre ai ripari con una tripla sostituzione: dentro Elmas, Mazzocchi e Politano al posto di Lang, Gutierrez e Neres. (agg. di Fabio Belli)

LA SQUADRA DI CONTE DILAGA

L’Atalanta prova a rialzare la testa e al 32’ De Ketelaere si crea lo spazio per calciare a giro dal limite, ma il suo tentativo termina nettamente oltre la traversa. Tre minuti più tardi è Lookman a innescare l’azione, servendo Pasalic: il croato prova a piazzarla, ma non riesce a coordinarsi al meglio e Milinkovic-Savic non corre rischi. Al 38’ arriva il raddoppio — e la doppietta — di David Neres: McTominay legge alla perfezione il suo inserimento e lo lancia nello spazio; il brasiliano controlla e conclude con un diagonale preciso che non lascia scampo a Carnesecchi. Al 44’ Zappacosta tenta la conclusione a incrociare con il destro, ma il pallone sfila sul fondo senza impensierire Milinkovic-Savic. Subito dopo, però, il Napoli cala il tris: Di Lorenzo rientra su Ahanor e pennella un cross sul secondo palo per Lang, che anticipa Bellanova e colpisce di testa da pochi passi. Carnesecchi tocca, ma non riesce a trattenere. (agg. di Fabio Belli)

LA SBLOCCA NERES!

Dopo appena 4 minuti arriva la prima occasione per Di Lorenzo: Neres affonda sulla fascia, raggiunge il fondo e serve un pallone teso sul primo palo per il capitano, che però conclude a lato da buona posizione. Al 12’, su calcio d’angolo per l’Atalanta, la difesa del Napoli allontana e gli azzurri provano a ripartire con Hojlund, ma Ederson compie un recupero difensivo decisivo. Al 17’ il Napoli sblocca il risultato: Di Lorenzo trova Hojlund, bravo ad anticipare Hien venendo incontro al pallone e ad aprire sulla destra per Neres. Il brasiliano salta in velocità Ahanor, si accentra e batte Carnesecchi in uscita. Gli azzurri iniziano così a gestire il possesso, abbassando il ritmo per controllare la gara, mentre l’Atalanta prova a salire di pressione. (agg. di Fabio Belli)

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Non sono mai banali gli incroci fra le due squadre negli ultimi anni, la diretta Napoli Atalanta quindi promette scintille anche stasera: nei dieci confronti più recenti non è mai uscito il pareggio, il bilancio è in equilibrio con cinque vittorie per parte ma ci sono molte storie da raccontare. Ad esempio, le ultime tre vittorie dell’Atalanta sono arrivate tutte a Napoli, compreso un clamoroso doppio 0-3 negli ultimi due campionati, i partenopei dal canto loro hanno vinto negli ultimi quattro viaggi a Bergamo ma naturalmente oggi Antonio Conte dovrà provare a sfatare quello che sta diventando il tabù Maradona per i campioni d’Italia.

Inevitabile quindi specificare che la diretta Napoli Atalanta nello scorso campionato ci aveva regalato una doppia vittoria in trasferta: domenica 3 novembre 2024 ci fu lo 0-3 per la Dea bergamasca a Napoli, gli azzurri replicarono andando a vincere per 2-3 al ritorno sabato 18 gennaio scorso in casa dell’Atalanta. In totale, nelle ultime otto partite per sette volte ha vinto chi giocava in trasferta: altro che fattore campo!

NAPOLI: Milinkovic-Savic, Rrahmani, Beukema, Buongiorno, Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez, Neres, Hojlund, Lang. A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Olivera, Elmas, Politano, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino. Allenatore: Antonio Conte. ATALANTA: Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Ahanor, Bellanova, Éderson, de Roon, Zappacosta, Pašalić, De Ketelaere, Lookman. A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Musah, Kamaldeen, Scamacca, Samardžić, Kolašinac, Brescianini, Bernasconi, Zalewski, Maldini, Krstović. Allenatore: Raffaele Palladino. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CONTE RISCHIA TUTTO!

Capire cosa aspettarsi dalla diretta Napoli Atalanta è parecchio complesso: intanto diciamo che questa partita si gioca alle ore 20:45 di sabato 22 novembre per la 12^ giornata di Serie A 2025-2026, sulla carta una sfida di altissima classifica ma con la Dea che ha già perso colpi importanti, cambiando allenatore.

Sarà l’esordio di Raffaele Palladino sulla panchina orobica: come noto, prima della sosta la società ha deciso di esonerare Ivan Juric prima che la situazione, già complicata da due sconfitte consecutive tra cui quella interna contro il Sassuolo, potesse peggiorare e così adesso inizia un nuovo corso per l’Atalanta.

Quello del Napoli continua con Antonio Conte, ma con crepe evidenti: infortuni o meno, i campioni d’Italia si sono smarriti tanto da non riuscire a segnare nemmeno un gol nelle ultime tre partite (Champions League compresa) e perdendo sul campo del Bologna praticamente senza tirare in porta.

L’allenatore salentino ha già lanciato dei segnali, non ultimo quello della settimana di pausa rintanandosi a Torino; clima teso in casa partenopea ma una vittoria questa sera potrebbe sistemare più di una questione, dunque noi con vivo interesse ci approcciamo a questa importante diretta Napoli Atalanta.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ATALANTA

Non c’è pace per Conte, perché nella diretta Napoli Atalanta ritrova Gilmour ma perde Zambo Anguissa che ne avrà fino a febbraio, quindi altra tegola per un centrocampo che oltre a Lobotka e McTominay dovrebbe prevedere Elmas da seconda mezzala, questo ci dice anche che finalmente David Neres sarà titolare sulla corsia sinistra con Politano regolarmente a destra (ma occhio a Lang) e Hojlund a fare il centravanti, in difesa si è già ricomposta la coppia formata da Rrahmani e Buongiorno a protezione di Vanja Milinkovic-Savic, sarà titolare Di Lorenzo mentre a sinistra il favorito è Mathias Olivera.

Palladino anche con la Fiorentina giocava con difesa a tre e centrocampo a quattro o cinque, dunque non cambia troppo; al momento la sua prima Atalanta dovrebbe essere impostata con un 3-4-2-1 nel quale De Ketelaere e Lookman sarebbero i trequartisti a supporto di Scamacca che è in vantaggio su Krstovic, a centrocampo ecco come sempre Ederson e De Roon con Bellanova che sarà il laterale di spinta a destra e Zappacosta che probabilmente è favorito su Zalewski per prendersi la fascia mancina, per quanto riguarda la difesa la comanda Hien e con lui dovremmo vedere Kossounou e Djimsiti, in porta senza discussioni avremo Carnesecchi.

QUOTE E PRONOSTICO NAPOLI ATALANTA

La Snai ci dice che nella diretta Napoli Atalanta i partenopei restano favoriti, la quota sulla loro vittoria regolata dal segno 1 vale 2,15 volte quanto avrete messo sul piatto mentre per il successo della Dea, per il quale puntare sul segno 2, il guadagno che ne deriverebbe sarebbe pari a 3,40 volte la posta in palio; infine abbiamo il segno X che è quello per l’eventualità del pareggio, in questo caso il bookmaker in questione paga 3,20 volte quanto sarà stato investito sulla partita.