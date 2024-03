DIRETTA/ Napoli Atalanta video streaming tv: poker consecutivo per i partenopei! (30 marzo 2024)

DIRETTA NAPOLI ATALANTA, TESTA A TESTA

Verso la diretta di Napoli Atalanta, curiosiamo adesso nella storia recente di questa partita, che negli ultimi anni è stata quasi sempre ricca di gol ed emozioni. Il bilancio delle ultime dieci sfide è abbastanza equilibrato, con cinque vittorie del Napoli e quattro successi per l’Atalanta, più un solo pareggio, peraltro 0-0, eccezione alle sfide con tante reti di cui vi accennavamo. Dobbiamo però identificare una sorta di spartiacque fra il 2021 e il 2022: infatti, a un periodo con quattro vittorie per l’Atalanta più un pareggio e un solo successo del Napoli in sei partite ha fatto seguito il netto predominio partenopeo nelle sfide più recenti.

Per la precisione, abbiamo adesso una striscia aperta di quattro vittorie consecutive per il Napoli, che è cominciata con il colpo per 1-3 a Bergamo di domenica 3 aprile 2022, è proseguita con il doppio successo nell’anno dello scudetto, cioè 1-2 esterno sabato 5 novembre 2022 e 2-0 casalingo sabato 11 marzo 2023, infine il Napoli è riuscito a vincere anche all’andata del campionato in corso grazie al successo per 1-2 ottenuto a Bergamo sabato 25 novembre scorso, quando si era appena seduto Walter Mazzarri sulla panchina dei campioni d’Italia in carica. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

NAPOLI ATALANTA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Napoli Atalanta sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN.

Anche la diretta streaming Napoli Atalanta sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

CALZONA SFIDA GASP

La diretta Napoli Atalanta, in programma sabato 30 marzo alle ore 12:30, racconta della 30esima giornata di Serie A. I partenopei non vincono dal 3 marzo, giorno della sfida contro la Juventus decisa dai gol di Kvaratskhelia e Raspadori. Da lì in poi, pareggi contro Torino e Inter più l’eliminazione in Europa per mano del Barcellona.

L’Atalanta sta rialzando la china e dopo due sconfitte di fila con Atalanta e Bologna, gli uomini di Gasperini hanno pareggiato con lo Sporting, fatto 2-2 con la Juventus e alla fine vinto con lo Sporting al ritorno per 2-1 con conseguente passaggio del turno.

NAPOLI ATALANTA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Napoli Atalanta vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. In porta Meret, difeso qualche metro più avanti da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. A centrocampo titolari Anguissa, Lobotka e Traoré. In avanti Politano, Osimhen e Raspadori.

Risponde l’Atalanta con il 3-4-1-2. Tra i pali Carnesecchi, retroguardia composta da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac. Scelto titolare Holm con Ruggeri dall’altro lato e de Roon-Ederson a centrocampo. Il trequartista sarà Koopmeiners con Scamacca e Lookman in avanti.

NAPOLI ATALANTA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Napoli Atalanta danno favorita la squadra di casa alle 2.40. Secondo bet365, la X sta a 3.30 mentre l’ 1 fisso a tre volte la posta in palio.

L’Over 2.5 è offerto a 1.75 contro 2.05, considerando la medesima soglia. Infine Gol e No Gol sono rispettivamente a 2 e 1.75.











