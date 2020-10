Diretta Napoli AZ Alkmaar/ Streaming video tv: tutto facile per Gattuso?

DIRETTA NAPOLI AZ ALKMAAR: GATTUSO VUOLE ANDARE AVANTI COPPA

Napoli Az Alkmaar, diretta dall’arbitro Stefanski, è la partita in programma oggi, giovedi 22 ottobre 2020 tra le mura dello stadio San Paolo e valida per la prima giornata del girone F dell’Europa League 2020-21: fischio d’inizio fissato per le ore 18.55. Comincia oggi la grande avventura di Gennaro Gattuso e gli azzurri nella nuova stagione di Europa League e per i campani, di ritorno dall’ottimo successo rimediato solo pochi giorni fa con l’Atalanta, ecco subito un avversario di valore, che pure non si presenterà in campo al top. Il fatto è tristemente noto: nei giorni scorsi la squadra di Slot è stata decimata dal coronavirus: parecchi giocatori, come tra i dirigenti e lo staff della squadra Oranje sono risultati positivi al covid 19 e fino all’ultimo si è dubitato che la partita potesse effettivamente venir disputata. Ma oltre ai tentennamenti, i dubbi sull’opportunità di giocare e il timore che possa svilupparsi un nuovo focolaio, pure questa sera si giocherà: e per l’Europa League sarà match vero, assolutamente da non perdersi.

NAPOLI AZ ALKMAAR IN DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Az Alkmaar non è quella prevista in chiaro per questo turno di Europa League, dunque l’appuntamento sarà riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare, che potranno assistere a questa partita su Sk Sport Uno (numero 201 del loro decoder) oppure, come di consueto e senza costi aggiuntivi, servirsi della diretta streaming video che viene fornita dalla stessa emittente mediante l’applicazione Sky Go, installabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA NAPOLI AZ ALKMAAR: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per le probabili formazioni della diretta tra Napoli e Az Alkmaar, come è facile immaginare, saranno scelte molto limitate quelle di Mister Slot: il tecnico infatti è riuscito a convocare solo pochi giocatori e in alcune parti del campo, diversi dovranno adattarsi a nuovi ruoli e compiti. Fissato un agevole 4-3-3 per la sfida del San Paolo, gli olandesi dovrebbero affidarsi a Bizot, mentre per la difesa si faranno avanti sicuramente i centrali Chatzidiakos e Leeuwin. Saranno poi maglia già consegnate nella mediana della compagine oranje, con Midtsjo, Koopemeiners e De Wit, in campo dal primo minuto. In attacco le uniche certezze saranno Karlsson e Stengs. Potrebbe essere invece limitato turnover per Mister Gattuso, che dovrebbe schierare i suoi secondo il 4-2-3-1, già visto in precedenza: in difesa per esempio potrebbe esserci spazio dal primo minuto per Meret tra i pali e al centro del reparto sarà Maksimovic a fare compagnia a Koulibaly dal primo minuto. Sono ballottaggi aperti poi a centrocampo, dove troviamo tre giocatori, e dunque Demme, Lobotka e Fabian Ruiz, in lizza per sole due maglie. In attacco la certezza sono Osimhen e Petagna: al loro fianco si candidano per la maglia da titolare Politano e Lozano.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la sfida di Europa League, non facciamo poi fatica a concedere al Napoli il favore del pronostico: pure la Snai nell’1×2 ha fissato a 1.18 il successo dei campani, contro il più alto 12.00 segnato per la vittoria dell’Az Alkmaar, mentre il pareggio pagherà la posta a 7.00.



