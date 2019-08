Diretta Napoli Barcellona/ Streaming video tv: rivincita per Ancelotti? (amichevole)

Napoli Barcellona, in diretta da Ann Arbor, città del Michigan (Stati Uniti), costituisce la seconda amichevole ravvicinata fra queste due squadre. L’appuntamento sarà alle ore 23.00 italiane di questa sera, sabato 10 luglio, quando ad Ann Arbor saranno appena le 17.00 del pomeriggio. Appena due giorni fa abbiamo avuto il primo Napoli Barcellona a Miami, con vittoria dei blaugrana per 2-1 decisa dal gol di Rakitic nella ripresa dopo che il primo tempo si era concluso con una rete per parte. Un piccolo passo falso in una estate comunque eccellente per il Napoli di Carlo Ancelotti, che ha ottenuto tanti risultati di prestigio, su tutti la netta vittoria contro il Liverpool. Oggi c’è subito l’occasione della rivincita contro il Barcellona: la seconda amichevole darà ai partenopei un risultato migliore della prima?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Napoli Barcellona sarà visibile in diretta tv su Sky ma in pay-per-view, dunque dovendo acquistare il singolo evento, come già accaduto in occasione della precedente amichevole tra le due squadre. Di conseguenza per l’amichevole di lusso in terra americana non sarà disponibile una diretta streaming video classica tramite il servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BARCELLONA

Per le probabili formazioni di Napoli Barcellona, dobbiamo ragionare sulle due partite, gli allenatori infatti potrebbero stavolta prevedere alcune novità. Valverde non farà a meno del 4-3-3 ma alcuni cambiamenti sono possibili. Ecco quindi che si accende il ballottaggio Ter Stegen-Neto tra i pali; meno novità forse in difesa, dove agirà ancora una volta Piquè in coppia con Umtiti, mentre toccherà a Semedo e Jordi Alba agire da terzini. Per la mediana si fanno sempre avanti De Jong con Rakitic e Puig, mentre in attacco dovremmo rivedere dal primo minuto Suarez, Griezmann e Dembelè, vista la conclamata assenza di Leo Messi che avrebbe reso queste due amichevoli ancora più affascinanti. Carlo Ancelotti sembra invece incerto tra il 4-2-3-1 e il 4-4-2. In difesa di fronte a Meret ci sono alcune alternative come Chiriches e Mario Rui per eventuali novità rispetto a Miami. Per il centrocampo molto dipenderà dalla scelta tattica di Ancelotti, in particolare per quanto riguarda le posizioni di Zielinski e Insigne, mentre Callejon è piaciuto nella prima uscita e sembra certo del posto, come anche Milik.



© RIPRODUZIONE RISERVATA