DIRETTA/ Napoli Barcellona video streaming Tv8: l’arbitro del match è Sergei Karasev

DIRETTA NAPOLI BARCELLONA: L’ARBITRO

La diretta di Napoli Barcellona è stata affidata a Sergei Karasev, arbitro di Mosca che ormai conosciamo bene per essere spesso protagonista in Europa. Ha 42 anni e tanta esperienza; a conferma di questo la prima stagionale è stata per lui la Supercoppa Europea (vinta dal Chelsea ai rigori, contro il Villarreal) e dunque subito una partita di cartello, ma poi Karasev ha proseguito con quattro partite dei gironi di Champions League e per il Barcellona abbiamo un ricordo poco edificante, perché il 23 novembre i blaugrana hanno pareggiato 0-0 contro il Benfica, al Camp Nou, ed è stato praticamente lì che hanno gettato alle ortiche la qualificazione agli ottavi e sono stati costretti a retrocedere nel playoff di Europa League.

DIRETTA/ Barcellona Napoli (risultato finale 1-1): Ferran Torres risponde a Zielinski

Un altro precedente con una spagnola riguarda sempre il Villarreal, che aveva vinto 4-1 al Wankdorf contro lo Young Boys; spunta anche un ricordo piacevole per il calcio italiano in generale e per Lorenzo Insigne e Giovanni Di Lorenzo in particolare, perché lo scorso 16 giugno Karasev era stato l’arbitro scelto per Italia Svizzera, la seconda partita nel girone degli Europei. Allo stadio Olimpico di Roma gli azzurri avevano vinto 3-0, come ben ricordiamo; entrambi i giocatori del Napoli erano stati titolari. (agg. di Claudio Franceschini)

Probabili formazioni Barcellona Napoli/ Quote, attacco spuntato per Spalletti!

DIRETTA NAPOLI BARCELLONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Napoli Barcellona è su Sky Sport (Sky Sport Uno canale 201 e canale 252): per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet. La partita sarà anche visibile in chiaro su Tv8. CLICCA QUI PER VEDERE LA PARTITA SU TV8.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA NAPOLI/ Diretta tv: Osimhen convocato ma in dubbio

NAPOLI BARCELLONA: QUALIFICAZIONE IN PUGNO!

Napoli Barcellona, in diretta giovedì 24 febbraio 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli sarà una sfida valevole per il ritorno dei play off di Europa League. Notte delle stelle per i partenopei che credono più che mai alla possibilità della qualificazione dopo l’1-1 al Camp Nou, sfida in cui gli azzurri sono stati anche in vantaggio ma nella quale i catalani hanno prodotto una grande reazione nel secondo tempo, sfiorando anche il vantaggio nel finale.

A entrambe le squadre servirà comunque necessariamente vincere per passare il turno. Napoli reduce da un pareggio a Cagliari nel posticipo di campionato che ha impedito alla formazione allenata da Spalletti di agganciare il Milan in vetta. Dall’altra parte il Barcellona ha calato il poker in casa del Valencia con una tripletta del ritrovato Aubameyang, restando agganciato al quarto posto nella Liga indispensabile per partecipare alla prossima Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BARCELLONA

Le probabili formazioni della diretta Napoli Barcellona, match che andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Per il Napoli, Luciano Spalletti schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Zambo Anguissa, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, L. Insigne; Osimhen. Risponderà il Barcellona allenato da Xavi. con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Ter Stegen; Mingueza, Araujo, Eric Garcia, Jordi Alba; Nico Gonzalez, F. De Jong, Pedri; Ferran Torres, Aubameyang, Gavi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Napoli Barcellona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Napoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Barcellona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.50.



© RIPRODUZIONE RISERVATA