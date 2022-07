Diretta Napoli Bassa Anaunia/ Streaming video tv: prima uscita! (amichevole)

DIRETTA NAPOLI BASSA ANAUNIA: LA PRIMA DEI PARTENOPEI!

Napoli Bassa Anaunia è in diretta da Dimaro, alle ore 18:00 di giovedì 14 luglio: la partita amichevole è la prima che i partenopei giocano in questa estate, come sempre presso il loro ritiro in Val di Sole. Inizia un nuovo anno sportivo per un Napoli che ha riconquistato la qualificazione in Champions League, ma che ha chiuso il campionato con un po’ di rammarico perché fino a poche giornate dal termine la squadra era ampiamente in corsa per vincere lo scudetto, ma ha lasciato per strada punti sanguinosi e alla fine si è dovuta accontentare della terza posizione.

Adesso si riparte, ma la rosa agli ordini di Luciano Spalletti è ancora in via di definizione: per il ritiro è partito ad esempio Koulibaly ma il difensore senegalese, che tra le altre cose sarebbe il nuovo capitano della squadra, è un uomo che ha interessi in sede di calciomercato e dunque potrebbe non iniziare ufficialmente la stagione, e ci sono altre situazioni di questo tenore. Nel frattempo però siamo impazienti di scoprire cosa succederà nella diretta di Napoli Bassa Anaunia, dunque leggiamo insieme quelle che potrebbero essere le scelte nell’ambito delle probabili formazioni.

DIRETTA NAPOLI BASSA ANAUNIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Bassa Anaunia non dovrebbe essere garantita: nessuna televisione infatti ha acquisito i diritti per trasmettere le amichevoli estive della società partenopea, questo significa che non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video per assistere a Napoli Bassa Anaunia ma, in assenza di immagini, ci sarà comunque la possibilità di essere aggiornati con le informazioni utili che arriveranno dalla libera consultazione degli account che la società partenopea mette a disposizione sui social network, in particolare consigliamo di visitare le pagine Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BASSA ANAUNIA

Come giocherà Spalletti nella diretta Napoli Bassa Anaunia? Possiamo ovviamente ipotizzare un 4-2-3-1, poi da stabilire chi inizierà l’amichevole: davanti al portiere Meret la coppia centrale potrebbe essere composta da Rrahmani e Juan Jesus, il giovane Zanoli potrebbe essere il terzino destro titolare (cioè impiegato nel primo tempo, perché poi sarà probabilmente rivoluzione) con il nuovo acquisto Mathias Olivera a sinistra, e Mario Rui che agirebbe nella seconda parte di gara.

In mezzo al campo i nomi sono quelli della passata stagione: Demme e Fabian Ruiz potrebbero essere i prescelti senza dimenticarsi, ovviamente, di Lobotka e Zambo Anguissa. A Zielinski invece potrebbe essere riservata la maglia di trequartista, ma qui il polacco se la gioca con Gaetano rientrato dal prestito alla Cremonese; sugli esterni le staffette contemplano il georgiano Kvaratskhelia, per il quale c’è grande attesa, Politano, Lozano e Ounas, come prima punta Osimhen e Petagna dovrebbero alternarsi nel corso del match amichevole.

