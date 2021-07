DIRETTA/ Napoli Bayern video streaming e tv: parla Spalletti (amichevole)

DIRETTA NAPOLI BAYERN MONACO: PARLA SPALLETTI

Si avvicina la diretta di Napoli Bayern Monaco, amichevole di lusso per il nuovo Napoli di Luciano Spalletti, che nei giorni scorsi a Dimaro, sede del tradizionale ritiro in Trentino, ha incontrato i tifosi, parlando a ruota libera con dichiarazioni che meritano di essere riproposte anche a qualche giorno di distanza. “Il mio rapporto con De Laurentiis? Se si va d’accordo tra personalità forti poi si trovano più risultati” ha detto subito Spalletti su un tema delicato per molti allenatori del Napoli in passato. Il mister poi ha parlato anche di due giocatori del cui futuro si parla moltissimo, a cominciare da Insigne: “Lorenzo dovrà incontrare De Laurentiis, io sono convinto che quando si incontreranno troveranno un punto da cui ripartire. Problemi per ora non ce ne sono, si sono dati un appuntamento e poi vedremo cosa accadrà”. Poi ha aggiunto: “Incatenarmi per Koulibaly? Trovate qualcosa a cui incatenarmi e lo faccio” ha detto scherzando. Infine, l’allenatore ha spiegato la grande attenzione riservata alla difesa nella prima parte del ritiro: “È il reparto in cui mi manca solo un calciatore, per questo ci lavoro molto in questi giorni. In questi giorni mi sono convinto di quello che pensavo: abbiamo una squadra forte. La squadra lo sa, abbiamo bisogno anche dell’entusiasmo dei tifosi. Il vostro fiato sul collo sarà da stimolo per noi”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA NAPOLI BAYERN MONACO IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Bayern sarà trasmessa su Sky Prima Fila 1, in Pay per View al costo di 9,90 euro sulla piattaforma satellitare. Sarà inoltre possibile, dopo l’acquisto, seguire la partita in diretta streaming video collegandosi con applicazioni Sky Go sul web o scaricandole attraverso piattaforme mobili come smartphone o tablet.

DIRETTA NAPOLI BAYERN MONACO: SPALLETTI FA SUL SERIO!

Napoli Bayern Monaco, in diretta sabato 31 luglio 2021 alle ore 16.30 presso l’Allianz Arena di Monaco di Baviera, sarà una sfida amichevole dal sapore di Champions tra due formazioni che partono con grandi ambizioni in vista della prossima stagione. Il Napoli l’ingresso nella massima manifestazione continentale l’ha mancato nella passata stagione pareggiando clamorosamente l’ultima partita contro un Verona che non aveva più niente da chiedere. Sarà una stagione di ripartenza per gli azzurri con Luciano Spalletti in panchina. Per il Bayern prosegue l’egemonia nella Bundesliga tedesca, che ripartirà nel weekend di Ferragosto, ma l’anno scorso i bavaresi non sono riusciti a ripetersi in Champions League, vinta nella finale dell’agosto 2020 contro il Paris Saint Germain. I tedeschi arrivano da un pari 2-2 in amichevole contro l’Ajax, mentre il Napoli è ripartito nel ritiro di Dimaro a ritmi più contenuti, ottenendo comunque una vittoria di misura contro la Pro Vercelli impegnata nel campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BAYERN MONACO

Le probabili formazioni di Napoli Bayern Monaco, match che andrà in scena all‘Allianz Arena di Monaco di Baviera. Per il Napoli, Luciano Spalletti schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Contini; Malcuit, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Lobotka; Politano, Elmas, Ounas; Osimhen. Risponderà il Bayern Monaco allenato da Julian Nagelsmann con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Ulreich; Sarr, Upamecano, Nianzou, Stanisic; Cuisance, Goretzka; Sieb, Müller, Richards; Lewandowski.



