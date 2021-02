Diretta Napoli Benevento/ Streaming video tv: Gattuso, occhio al derby! (Serie A)

DIRETTA NAPOLI BENEVENTO: TROPPO FACILE PER GLI AZZURRI?

Napoli Benevento, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona-San Paolo del capoluogo campano, è il derby regionale in programma alle ore 18.00 di oggi, domenica 28 febbraio 2021, come primo posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A. Inevitabilmente ci saranno i padroni di casa al centro dell’attenzione in questa diretta di Napoli Benevento, perché i partenopei di Gennaro Gattuso sono reduci dall’ennesima settimana difficile, nella quale domenica scorsa hanno perso in campionato contro l’Atalanta e giovedì sera sono stati eliminati dalla Europa League nonostante la vittoria contro il Granada, insufficiente però a ribaltare il passivo dell’andata.

Di conseguenza adesso resta solo il campionato al Napoli, che però oggi sarebbe fuori dalle prime quattro, dunque pure in Serie A la situazione non è rosea: vincere è praticamente “obbligatorio”. Dall’altra parte, un Benevento ben più tranquillo proverà ad approfittare delle difficoltà del Napoli per regalare ai tifosi un risultato di prestigio nel derby: Filippo Inzaghi arriva dal pareggio con la Roma e la classifica è tranquillizzante con 25 punti già all’attivo.

DIRETTA NAPOLI BENEVENTO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Benevento sarà garantita sui canali di Sky Sport, che detengono l’esclusiva per sette partite su dieci di ogni giornata di Serie A. Sarà dunque una visione riservata ai soli abbonati, che però in compenso avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il sito o l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BENEVENTO

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per Napoli Benevento. Migliorano le condizioni di diversi acciaccati che tuttavia ancora non possono essere al top in casa Napoli. Tra i pali ci sarà Meret anche perché Ospina è indisponibile, al centro della difesa può tornare dall’inizio Koulibaly, mentre Manolas sarà ancora assente, pure in attacco si deve fare di necessità virtù considerando che Petagna e Lozano sono indisponibili e che Osimhen è reduce dal brutto trauma cranico di Bergamo, toccherà a Insigne illuminare il reparto offensivo. Nel Benevento è squalificato Glik, al centro della difesa può ritrovare posto Caldirola dal primo minuto. A centrocampo mister Filippo Inzaghi dovrebbe schierare Ionita e Hetemaj ai lati di Schiattarella, avanzando così sulla trequarti Viola al fianco di Caprari in appoggio al centravanti Lapadula, anche perché è out Iago Falque per noie muscolari.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, diamo uno sguardo anche ai pronostici su Napoli Benevento. Secondo le quote dell’agenzia Snai, il segno 1 è considerato favorito ed è quotato a 1,40, mentre poi si sale a quota 4,75 in caso di segno x e fino a 7,25 volte la posta in palio nel caso in cui invece uscisse il segno 2.



