Diretta Napoli Bologna/ Streaming video tv: due squadre in difficoltà (Serie A)

Napoli Bologna, partita diretta dal signor Fabrizio Pasqua, si gioca alle ore 18:00 di domenica 1 dicembre: allo stadio San Paolo, per la 14^ giornata di Serie A 2019-2020, i partenopei cercano di riprendere il discorso interrotto mercoledì sera con il pareggio di Liverpool, che ha avvicinato sensibilmente la qualificazione agli ottavi di Champions League e forse contribuito ad allontanare il clima di grande tensione che si è creato nelle ultime settimane. Storia diversa in campionato, dove i partenopei non vincono da cinque partite e sono scesi fino alla settima posizione; c’è comunque una bella occasione oggi, perchè il Bologna è una squadra in calo rispetto all’ottimo inizio di stagione. Domenica scorsa però i felsinei, all’ultimo respiro, hanno conquistato un prezioso pareggio interno contro il Parma che ha dato fiducia. Vediamo allora in che modo le due squadre si possono disporre sul terreno di gioco dello stadio San Paolo, leggendo le probabili formazioni mentre aspettiamo la diretta di Napoli Bologna.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Bologna sarà trasmessa su Sky Sport Serie A, numero 202 del decoder, e quindi sarà un appuntamento riservato ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare che in alternativa, cioè in assenza di un televisore, potranno seguire questa partita di campionato anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BOLOGNA

Carlo Ancelotti potrebbe tornare al 4-4-2 per Napoli Bologna: possibile esclusione per un Lorenzo Insigne non ancora al top, solito ballottaggio Manolas-Maksimovic per affiancare Koulibaly, probabile conferma per Lozano al fianco di Mertens. Per il resto, la solita disposizione con Meret tra i pali, Di Lorenzo e uno tra Mario Rui a percorrere le fasce laterali con un centrocampo nel quale Allan e Fabian Ruiz dovrebbero fare i centrali, allargando dunque la posizione di Zielinski e tornando a puntare su Callejon a destra. Poche sorprese dunque, così anche nel 4-2-3-1 del Bologna in cui tornano Bani e Danilo Larangeira al centro della difesa, e formano dunque il reparto con Tomiyasu e Krejci davanti a Skorupski. Medel e Dzemaili saranno il riferimento di centrocampo, davanti a loro Svanberg in posizione centrale attorniato dagli esterni alti Orsolini e Nicola Sansone. Per il ruolo di prima punta resta favorito Palacio, Destro dovrebbe farcela almeno per tornare in panchina ma sicuramente non inizierà la partita.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Napoli Bologna abbiamo a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker il vantaggio va nettamente ai partenopei, che hanno un valore di 1,50 la puntata sul segno 1 per la loro vittoria. Il pareggio, ipotesi identificata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 4,50 volte quanto messo sul piatto mentre con il successo esterno dei felsinei (segno 2) la vincita corrisponderebbe a 6,50 volte la cifra investita.



© RIPRODUZIONE RISERVATA