Diretta Napoli Brescia streaming video tv: orario e risultato live della partita per la Serie A di basket, oggi domenica 16 novembre 2025

DIRETTA NAPOLI BRESCIA: LA CAPOLISTA VA IN CAMPANIA

La Alcott Arena, cioè il PalaBarbuto, ospiterà la capolista in occasione della sua trasferta in Campania: ci attende infatti la diretta Napoli Brescia, in programma alle ore 19.00 di questa sera, domenica 16 novembre 2025, per l’ottava giornata del campionato di Serie A di basket.

Per il Napoli Basketball quindi un esame molto impegnativo, i partenopei arrivano da una bellissima vittoria a Trento che ha consentito di spezzare la serie delle due precedenti sconfitte portando il bilancio in questo campionato a tre vittorie e quattro sconfitte per Napoli, rendimento ottimo per la salvezza ma che potrebbe richiedere un ulteriore sforzo per puntare a qualcosa in più.

Una vittoria contro la capolista evidentemente potrebbe essere uno squillo notevole in tal senso nella diretta Napoli Brescia, però ovviamente bisognerà capire se ciò sarà fattibile contro una squadra che finora viaggia al ritmo di sei vittorie a fronte di una sola sconfitta nelle sette giornate già andate in archivio.

Applausi quindi alla Germani Brescia, che domenica scorsa ha dominato contro Trieste e in precedenza aveva vinto il super derby contro Milano nel turno infrasettimanale: i lombardi quindi stanno molto bene e di certo non hanno intenzione di rallentare il loro ritmo in terra campana, perché per sfidare i colossi bisogna ridurre al minimo i passi falsi.

NAPOLI BRESCIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

LBATV sarà il riferimento per seguire la diretta Napoli Brescia in tv, o per la precisione naturalmente in diretta streaming video tramite abbonamento.

DIRETTA NAPOLI BRESCIA: MISSIONE POSSIBILE PER I PARTENOPEI?

La domanda che quindi ci poniamo verso la diretta Napoli Brescia è se i partenopei potranno bloccare la capolista. La prestazione di domenica scorsa a Trento darebbe naturalmente fiducia, Napoli arriva da due partite consecutive con punteggio molto alto perché prima aveva perso 90-97 contro Trapani, quindi si potrebbe pensare che i partenopei punteranno di nuovo a segnare tanto, però saranno chiamati a contenere Brescia in difesa, altrimenti il compito di fermare la capolista potrebbe rivelarsi impossibile.

L’osservazione non è solo una banalità (se subisci meno punti, hai più possibilità di vincere), ma una necessità contro una Germani Brescia che ha segnato 98 punti a testa nelle ultime due partite, sfiorando quindi la tripla cifra in attacco sia contro Milano sia contro Trieste. La manovra offensiva della formazione lombarda gira alla grande e di conseguenza il compito sarà arduo per i padroni di casa, probabilmente sarà questa la chiave per capire in quale direzione andrà la diretta Napoli Brescia…