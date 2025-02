DIRETTA NAPOLI BRESCIA: QUASI UN TESTA-CODA!

La diretta Napoli Brescia prende il via alle ore 12:00 di domenica 2 febbraio, dunque lunch match al PalaBarbuto per la 18^ giornata di basket Serie A1 2024-2025 e sfida che può regalare sorprese. Dal punto di vista della classifica non ci sarebbe competizione: Brescia è in testa in compagnia di Trapani e Trento con 26 punti, la GeVi è sempre ultima con 8 ma intanto nell’ultimo turno ha finalmente spezzato il digiuno esterno andando a vincere a Treviso, e in questo modo ha anche ottenuto di agganciare Scafati e Pistoia, entrambe sconfitte, procedendo con Cremona a comporre un incredibile gruppo di quattro squadre che si giocano la salvezza.

Brescia invece ha schiantato Varese, sempre in trasferta, confermando di essere ormai diventata una corazzata: come già detto più volte giocherà la Coppa Italia da testa di serie numero 1 e potrebbe vincere il secondo titolo in tre anni, ma è evidente che il bersaglio grosso per la Germani è il campionato perché davvero lo scudetto potrebbe arrivare, pur dovendo ancora fare i conti con avversarie (le solite due) che sono superiori ma anche nella consapevolezza di aver fatto uno step ulteriore. Siamo pronti a vivere la diretta Napoli Brescia, il pronostico sarà rispettato o i partenopei faranno un passo avanti verso la salvezza?

INFO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA DIRETTA NAPOLI BRESCIA

La diretta Napoli Brescia in tv non è disponibile in chiaro ma solosu DAZN per tutti gli abbonati, con le alternative della diretta streaming video su computer e telefonino.

DIRETTA NAPOLI BRESCIA: OCCHIO ALL’EFFETTO ENTUSIASMO

Verso la diretta Napoli Brescia dobbiamo dire che l’effetto entusiasmo potrebbe ulteriormente spingere la GeVi a fare il colpo: questa squadra, che l’anno scorso ha vinto la Coppa Italia e ha lottato per i playoff sino all’ultimo, ha certamente ritrovato equilibrio e compattezza richiamando Jacob Pullen e Tomislav Zubcic, ma soprattutto quando ha capito di poter vincere qualche partita ha aumentato la propria autostima. Da ultima e staccata dal resto della concorrenza, Napoli adesso ha tre squadre con lo stesso numero di vittorie, e non è impossibile (anzi) pensare che anche Varese possa essere coinvolta nella corsa. Insomma, è cambiato davvero tanto a cominciare dalla mentalità.

Non è cambiata Brescia, ed è certamente un bene perché la Germani ha iniziato a spron battuto, si è subito messa all’inseguimento di Trento ed è andata a riprenderla, anche qui c’è un gruppo al comando della classifica con Trento e Trapani che non mollano di un centimetro, e naturalmente Virtus Bologna e Milano che sono più indietro ma hanno tutte le possibilità di tornare, dunque la situazione per quanto riguarda la vittoria della regular season è certamente intrigante ed entusiasmante e, anche per questo motivo, Brescia non può permettersi di prendere pause nemmeno in questa partita contro la rinata Napoli.