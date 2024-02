DIRETTA NAPOLI BRESCIA/ Video streaming tv: i numeri della capolista! (basket A1, 3 febbraio 2024)

DIRETTA NAPOLI BRESCIA: LA CAPOLISTA

Ancora una volta nel parlare della diretta di Napoli Brescia possiamo fare un focus sulla capolista: la Germani viaggia davanti a tutti grazie a un bilancio di 14 vittorie e 4 sconfitte, ha il secondo miglior attacco con 87,6 punti (solo la Virtus Bologna segna di più), è terza per rimbalzi con 38,4 (qui alle spalle di Venezia e Segafredo) e quarta per assist con 18,3, con davanti l’immancabile Virtus Bologna e poi anche Trento e Scafati. Per quanto riguarda le partite, Brescia ha vinto le ultime tre; l’ultima sconfitta è stata del tutto inattesa perché arrivata sul parquet di Brindisi, contro una squadra ultima in classifica e in netta difficoltà ma che quella sera aveva sorpreso la Leonessa.

Gli altri ko sono arrivati contro Trento in casa, Virtus Bologna e Venezia; dunque Brescia ha perso contro le principali due inseguitrici in Serie A1 e contro una squadra, la Dolomiti Energia, che all’epoca era competitiva anche per il primo posto prima di entrare in crisi; al PalaLeonessa abbiamo una sola sconfitta per la squadra di Alessandro Magro, che dunque soprattutto davanti ai suoi tifosi sta costruendo le sue fortune. Parlando di singoli, Miro Bilan è secondo per rimbalzi e John Petrucelli per recuperi, mentre CJ Massinburg è il terzo miglior tiratore dall’arco e Amedeo Della Valle comanda con il 91,6% nella percentuale ai liberi. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA NAPOLI BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Brescia non sarà disponibile, perché questa partita non è stata inserita nel pacchetto delle tre che per questa 19^ giornata di campionato vengono trasmesse sui canali della nostra televisione. Va tuttavia ricordato che esiste un altro modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

LA GERMANI PER VOLARE!

Napoli Brescia, in diretta dal PalaBarbuto alle ore 19:30 di sabato 3 febbraio, si gioca per la 19^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024: partita davvero molto interessante perché mette a confronto una rivelazione di questa stagione contro la capolista, che continua imperterrita la sua corsa solitaria verso la vittoria della regular season. Brescia ha battuto anche Pistoia, rifilandole 19 punti: ha tenuto a bada Venezia e Virtus Bologna e non accenna a fermarsi, anche se chiaramente la strada resta molto lunga soprattutto se si pensa al sogno scudetto da andare a conquistare.

Dall’altra parte c’è Napoli, che come detto sta stupendo: la GeVi ha anche superato un momento di flessione strutturale, domenica ha perso contro la Virtus Bologna ed è chiaramente una sconfitta che ci può stare, anche perché la squadra ha comunque confermato il suo quinto posto in classifica e tra poco andrà anche a giocare la Final Eight di Coppa Italia. Staremo dunque a vedere come andranno le cose nella diretta di Napoli Brescia, aspettando che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere nella serata del PalaBarbuto.

DIRETTA NAPOLI BRESCIA: SITUAZIONE E CONTESTO

Sarà interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Napoli Brescia: la Germani spera di fare il vuoto alle sue spalle e per il momento il suo campionato è stato un piccolo capolavoro, perché 14 vittorie in 18 partite sono un ottimo passo e Brescia è stata anche brava ad approfittare della stanchezza delle sue inseguitrici, perché alle sue spalle ha Venezia, Virtus Bologna e Milano che sono tutte impegnate in Europa (la Reyer la prossima settimana chiuderà la sua avventura in Eurocup, non essendo riuscita a guadagnare la qualificazione ai playoff ed essendo già eliminata).

Napoli invece ha stupito fin dall’inizio, poi ha avuto un momento di flessione in cui ha perso quattro partite consecutive ma proprio lì si è capito come sia squadra vera e costruita con raziocinio, perché è riuscita a rialzare la testa e tornare a marciare, evitando di sedersi sugli allori di una splendida Final Eight conquistata e che adesso sarà ovviamente da onorare. In campionato l’obiettivo non può che essere quello dei playoff e pian piano la GeVi vi si sta avvicinando, consapevole del fatto che bisognerà comunque lottare fino all’ultimo per raggiungere lo striscione del traguardo.











