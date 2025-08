Diretta Napoli Brest streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live per l’amichevole partenopea (oggi domenica 3 agosto 2025)

DIRETTA NAPOLI BREST (RISULTATO 0-2): DOPPIETTA DI AJORQUE!

Del Castillo fa partire il contropiede e serve Ajorque, la conclusione non trova la porta. Raddoppia il Brest! Lees-Melou scende sulla fascia e crossa, Ajorque di testa supera ancora Milinkovic-Savic. Grandissimo triangolo tra Neres, De Bruyne e Di Lorenzo, cross con De Bruyne che ci arriva di tacco, palla sul palo! Termina la prima frazione di gara. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA NAPOLI BREST IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Napoli Brest in tv ci sarà ottima copertura anche se in Pay per View, cominciando dalla diretta streaming video su Dazn, ma la possibilità sarà offerta anche da OneFootball, Sky Primafila e Now Tv.

LA SBLOCCA AJORQUE!

Inizia il match tra Napoli e Brest. Neres di tacco per Di Lorenzo, sventagliata per Spinazzola il cui cross non è preciso. De Bruyne per Neres, azione personale e palla a Di Lorenzo che al volo non inquadra la porta. Spinazzola per Raspadori che ci prova da fuori area, blocca Coudert. Neres in mezzo da angolo, palla centrale. La sblocca il Brest! Lees-Melou per Locko, quest’ultimo serve Ajorque che calcia e la mette in rete. (agg. Umberto Tessier)

SI GIOCA L’AMICHEVOLE!

Eccoci alla diretta Napoli Brest, abbiamo conosciuto meglio la squadra francese nella sua recente esperienza in Champions League, dove invece ovviamente il Napoli tornerà quest’anno dopo una stagione d’assenza, ma nobilitato dallo scudetto tricolore sul petto.

Tra le due formazioni non ci sono precedenti ufficiali nelle Coppe europee, naturalmente però il Napoli nel corso della sua storia ha giocato tante volte contro squadre francesi. Il bilancio complessivo è di quattordici partite, con un bilancio di sette vittorie, cinque pareggi e solamente due sconfitte, quindi in linea di massima possiamo dire che gli incroci con il calcio transalpino portano bene al Napoli.

In particolare il bilancio è in positivo contro Marsiglia, Nizza, Bordeaux e Metz, in parità contro il Tolosa e in leggero svantaggio solamente contro il Paris Saint Germain. Naturalmente l’amichevole di oggi non entrerà in alcun conteggio ufficiale, ma la diretta Napoli Brest sarà comunque un test molto utile per Antonio Conte! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA NAPOLI BREST: AMICHEVOLE CON I FRANCESI PER CONTE

Si avvicina l’inizio del campionato e ogni amichevole diventa sempre più importante, specialmente per chi porta lo scudetto sul petto: la diretta Napoli Brest, alle ore 19.00 di questa sera, domenica 3 agosto 2025, presso lo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, segnerà l’inizio di una fase di lavoro molto intensa per i campioni d’Italia in carica.

Il Napoli di Antonio Conte infatti giocherà la bellezza cinque amichevoli da qui al 14 agosto, quindi in meno di due settimane, con la particolarità di ben due partite collocate alla mattina dopo un precedente impegno – domani il Napoli giocherà un derby campano contro la Casertana. Ritmi molto alti, per abituarsi a una stagione nella quale si giocherà anche in Champions League.

Tutto questo magari serve anche perché finora non tutto è andato benissimo: contro l’Arezzo c’è stata addirittura una sconfitta nella prima uscita stagionale nel ritiro di Dimaro, successivamente è arrivata una vittoria di misura contro il Catanzaro, che però di certo non ha risolto tutti i problemi dei partenopei.

Sarebbe sciocco farne un dramma a campionato nemmeno iniziato, ma naturalmente la diretta Napoli Brest è chiamata a portare buone notizia all’ambiente partenopeo contro la formazione francese del Brest, che nella scorsa stagione ha disputato per la prima volta nella sua storia la Champions League e ha ottenuto il nono posto nel campionato di Ligue 1.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BREST

Potremmo vedere diversi nuovi acquisti dell’estate partenopea in azione nelle probabili formazioni per la diretta Napoli Brest, aumentando di conseguenza l’interesse dei tifosi attorno a questa partita della domenica. Secondo il modulo 4-3-3, ecco che già la porta dei campioni d’Italia a Castel di Sangro potrebbe essere difesa dal volto nuovo Milinkovic-Savic, acquisto di livello per affiancare Meret.

In difesa ci sarà capitan Di Lorenzo con Rrahmani, l’altro nuovo acquisto Beukema e magari sulla sinistra Spinazzola; a centrocampo due certezze come Zambo Anguissa e Lobotka, più la nuova star De Bruyne; due terzi già ben noti e un nuovo innesto potrebbero andare a comporre anche il tridente d’attacco per stasera, ci attendiamo infatti come titolari davanti Neres, Lukaku e l’ex Psv Eindhoven Lang.