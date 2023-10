DIRETTA/ Napoli Brindisi (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, via! (basket A1, 22 ottobre 2023)

DIRETTA NAPOLI BRINDISI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La diretta di Napoli Brindisi sta per farci compagnia: la Happy Casa si presenta al PalaBarbuto con zero punti in classifica e tre pesanti sconfitte sul groppone, ma al momento la posizione di Fabio Corbani non è in discussione. Lo ha ribadito il presidente Nando Marino, che dalle colonne del Corriere dello Sport ha sottolineato che la fiducia nell’allenatore resta intatta, che sono stati commessi degli errori ma certamente non si può dimenticare come tra Covid e infortuni Brindisi abbia avuto una bella dose di sfortuna in epoca recente. Marino ha per esempio messo l’accento sui problemi fisici di Xavier Sneed, ala che aveva mostrato il suo valore nel precampionato; dunque Corbani per il momento è confermato.

Certo, bisognerà vedere per quanto: va bene la fiducia nel coach ed è sicuramente positivo che si voglia provare a sviluppare un progetto e non smantellarlo dopo poche settimane, tuttavia se Brindisi dovesse continuare a perdere il cambio in panchina potrebbe rendersi necessario. Per il momento allora bisognerà stabilire se al PalaBarbuto arriverà la quarta sconfitta consecutiva o la Happy Casa saprà rialzare la testa: noi mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare siano i giocatori sul parquet, finalmente la palla a due di Napoli Brindisi sta per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA NAPOLI BRINDISI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Brindisi non sarà una delle partite che per questa quarta giornata di Serie A1 vengono trasmesse sui canali della nostra televisione (sono sempre tre per ogni turno). L’unico modo per assistere a questo match di basket sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che ha acquistato i diritti per trasmettere l’intera programmazione di questo torneo, chiaramente con una visione in diretta streaming video. Da ricordare che su www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili su questo match e sulla Serie A1, tabellino play-by-play e boxscore statistico ma anche appunto il calendario del torneo e la classifica.

NAPOLI BRINDISI: HAPPY CASA NEI GUAI!

Napoli Brindisi viene diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Alessandro Perciavalle e Silvia Marziali: appuntamento alle ore 17:30 di domenica 22 ottobre al PalaBarbuto, per la quarta giornata di basket Serie A1 2023-2024. Alla fine ha perso anche la GeVi, che è caduta a Brescia: la sconfitta non toglie nulla a un inizio straripante nel quale questa Napoli ha fatto vedere grande talento offensivo e un modo di giocare che potrebbe realmente portare a un’incredibile qualificazione ai playoff, anche se prima bisognerà chiudere i conti con l’obiettivo primario della salvezza.

È già in grossi guai Brindisi: la nuova Happy Casa deve ancora vincere la sua prima partita, brutta sconfitta interna contro Pesaro nell’ultimo turno e situazione che appare grigia tendente al nero soprattutto sul piano delle prestazioni, e che per ora lascia intendere che salvarsi sarà una missione tutt’altro che scontata. Vedremo presto quello che succederà nella diretta di Napoli Brindisi, adesso possiamo fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che potrebbero emergere da questa intrigante partita del PalaBarbuto.

DIRETTA NAPOLI BRINDISI: RISULTATI E CONTESTO

Presentando la diretta di Napoli Brindisi abbiamo parlato di una GeVi sopra le righe: la squadra partenopea ha già raccolto due vittorie importantissime contro Sassari e Milano, soprattutto perché non saranno troppe le avversarie per la salvezza che riusciranno a fare punti contro queste rivali. Naturalmente adesso si tratta di confermare il passo: questa Napoli affidata a Igor Milicic ha realmente qualcosa di intrigante e lo sta dimostrando partita dopo partita, ma la classifica di Serie A1 resta corta e trovarsi dalle stelle alle stalle in poco tempo è sempre una possibilità.

Brindisi ha bisogno di una vittoria per sbloccarsi: la Happy Casa ha salutato Frank Vitucci dopo sei anni e gli effetti si stanno vedendo, chiaramente non si possono imputare troppe colpe a Fabio Corbani ma è innegabile che la Happy Casa abbia perso qualcosa in termini di qualità e fiducia. Come detto un successo potrebbe aprire un nuovo campionato, perché a volte si tratta solo di acquisire consapevolezza nei propri mezzi: non sarà semplice farlo ora contro la Napoli di oggi, ma vedremo cosa ci racconterà tra poche ore il parquet del PalaBarbuto.











