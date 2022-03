Diretta Napoli Brindisi/ Streaming video tv: prima in casa per Buscaglia (basket A1)

DIRETTA NAPOLI BRINDISI: LA GEVI NON PUÒ SBAGLIARE!

Napoli Brindisi sarà diretta dagli arbitri Begnis, Vicino e Catani: alle ore 17:00 di domenica 27 marzo si gioca al PalaBarbuto per la 24^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Esordio casalingo per Maurizio Buscaglia, che come noto ha preso il posto dell’esonerato Stefano Sacripanti e ora deve provare a salvare la GeVi: compito non semplice ma tutto sommato Napoli parte con margine sulle ultime due posizioni, margine che però ora si è ridotto al minimo e come se non bastasse la situazione è pessima, segnata da tante sconfitte in serie ultima delle quali sul parquet di Tortona.

Sta decisamente meglio la Happy Casa, che ha avuto i suoi momenti negativi ma sembra poter riprendere la sua marcia, domenica scorsa ha battuto nettamente Cremona al PalaPentassuglia ed è tornata a occupare la sesta posizione in classifica, peraltro ancora con una partita da recuperare e dunque la possibilità di salire ancor più. Vedremo quindi quello che succederà nella diretta di Napoli Brindisi, che tra poche ore ci farà compagnia; mentre aspettiamo la palla a due possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali che potrebbero emergere dal pomeriggio del PalaBarbuto.

DIRETTA NAPOLI BRINDISI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

La diretta tv di Napoli Brindisi non sarà una delle partite che la Lega Basket ha scelto per la trasmissione sui nostri canali nella 24^ giornata di Serie A1, e dunque in televisione non potrete assistere al match in questione. L’alternativa riguarda ovviamente la piattaforma Discovery Plus, che per questa stagione è il broadcaster della Lega Basket: tutte le gare saranno fornite in diretta streaming video a chi avrà sottoscritto un abbonamento, infine possiamo ricordare che sul sito ufficiale della Lega, su www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA NAPOLI BRINDISI: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Napoli Brindisi è anche “geograficamente” speciale per Buscaglia, ma il coach chiaramente è concentrato sul suo compito: l’ingresso nell’universo GeVi è stato difficile anche per quanto successo appena prima, perché come raccontavamo settimana scorsa l’esonero di Sacripanti, a seguito della sconfitta interna contro Varese, ha generato tante critiche nei confronti della società partenopea e solidarietà al coach brianzolo da parte di molti colleghi. Questo ovviamente non va a influire sulle capacità di Buscaglia o sulla stima che gli altri hanno del suo operato, ma ci dice anche di come la situazione in casa Napoli non sia delle migliori.

Sacripanti poi ha lasciato la squadra salva, se ora Buscaglia dovesse retrocedere in Serie A2 avrebbe subito un termine di paragone del tutto negativo. Vedremo, certo Brindisi è una realtà che negli ultimi anni ha dimostrato di poter fare un salto di qualità importante raggiungendo il livello delle big, in questa stagione Frank Vitucci ha incontrato qualche difficoltà di troppo ma sicuramente la sua Happy Casa può tornare a correre come sa, aiutata dal grande ritorno di D’Angelo Harrison che ora può essere nuovamente importante per la squadra, a patto che accetti che il nuovo leader è diventato Nick Perkins (già compagno l’anno scorso) e che dunque certi equilibri sul parquet potrebbero essere cambiati.











