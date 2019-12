Diretta Napoli Cagliari Primavera/ Streaming video tv: è un delicato testa-coda

Napoli Cagliari Primavera, diretta dall’arbitro Davide Moriconi della sezione Aia di Roma 2, si gioca stamattina domenica 1 dicembre 2019 alle ore 11.00 per la decima giornata del campionato Primavera 1. La classifica ci dice che Napoli Cagliari Primavera metterà di fronte due formazioni con necessità radicalmente opposte. I partenopei infatti sono in grande difficoltà e occupano l’ultimo posto con appena 6 punti, mentre il Cagliari vola e con 22 punti contribuisce a una stagione fantastica per i rossoblù sardi sia con la Primavera sia con la prima squadra. Nella scorsa giornata sono arrivate conferme a queste due tendenze opposte, perché il Napoli ha perso per 4-1 sul campo dell’Atalanta mentre il Cagliari ha vinto 1-0 contro il Bologna. Oggi ci sarà il riscatto partenopeo oppure saranno i sardi a sorridere ancora?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera sono una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Napoli Cagliari Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia, nel caso specifico sul sottocanale SI Solocalcio, e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CAGLIARI PRIMAVERA

In conclusione, uno sguardo anche alle probabili formazioni per Napoli Cagliari Primavera. I partenopei di Roberto Baronio potrebbero proporre un 3-5-2 con Zanoli, D’Onofrio e Senese nella retroguardia a tre davanti al portiere Idasiak; nella folta linea del centrocampo a cinque ecco invece Vrikkis, Labriola, Mamas, Marrazzo e Zedadka come possibili titolari, infine il tandem d’attacco composto da Palmieri e Vianni. La replica del Cagliari allenato da Max Canzi potrebbe invece prevedere un 4-3-1-2 con Ciocci in porta e davanti a lui una difesa a quattro formata da Cusumano, Boccia, Carboni e Nader (Porru è squalificato); a centrocampo il terzetto composto da Lombardi, Ladinetti e Kanyamuna, infine in attacco Marigosu tre artista alle spalle delle due punte Contini e Gagliano.



