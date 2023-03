Diretta/ Napoli Cagliari Primavera, video streaming tv: sfida da dentro o fuori

DIRETTA NAPOLI CAGLIARI PRIMAVERA: GARA FONDAMENTALE PER ENTRAMBE

Napoli Cagliari Primavera, in diretta sabato 11 marzo 2023 alle ore 11.00 presso l’Arena Giuseppe Piccolo di Cercola, sarà una sfida in programma per la 23° giornata del campionato Primavera 2022-2023. Gara fondamentale per le due squadre: i padroni di casa intenzionati a lasciare la zona playout e gli ospiti vogliosi di abbandonare definitivamente l’area a rischio.

Luca Salatino e Soraia Ceruti promuovono Federico Nicotera/ "A Uomini e Donne..."

Il Napoli è sedicesimo con 21 punti, frutto di cinque vittorie, sei pareggi e undici sconfitte. Due ko di fila per i ragazzi di Frustalupi: 0-1 contro il Frosinone e 4-0 contro la Roma. Il Cagliari, invece, è dodicesimo a quota 28 punti, raccolti grazie a sette vittorie, sette pareggi e otto sconfitte. I rossoblu arrivano da un periodo negativo e nell’ultimo turno sono stati sconfitti 0-1 dal Milan.

Carolyn Smith choc "Tumore tornato per la terza volta"/ "Quando ho rasato i capelli…"

NAPOLI CAGLIARI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Cagliari Primavera verrà trasmessa su entrambi i canali di Sportitalia: quello principale, che trovate al numero 60 del digitale terrestre, e Sportitalia Solo Calcio che invece è al numero 61. L’alternativa per la visione di questo match del campionato 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

SPECIAL DELIVERY/ L'action sudcoreano sulla scia di Baby Driver

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CAGLIARI PRIMAVERA

Qualche ballottaggio da valutare per gli allenatori di Napoli e Cagliari Primavera, andiamo a scoprire le probabili formazioni del match al via tra pochi minuti. Partiamo dagli azzurri, in campo con il 4-3-3: Boffelli, Barba, Hysaj, Obaretin, Marchisano, Alastuey, Gioielli, Spavone, Pesce, Acampa, Sahli. Passiamo adesso alla compagine sarda, schierata con il 4-2-3-1: Iliev, Zallu, Palomba, Carboni, Idrissi, Veroli, Konate, Masala, Caddeo, Cavuoti, Vinciguerra.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Molto equilibrate le quote per le scommesse della diretta Napoli Cagliari Primavera, al via tra pochi istanti. Prendiamo come riferimento i numeri di Goldbet: la vittoria del Napoli è a 2,45, il pareggio è dato a 3,05, mentre il successo del Cagliari è a 2,65. Passiamo adesso alle quote sul numero di reti: Under 2,5 a 1,85 e Over 2,5 a 1,76. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1,56 e 2,15.

© RIPRODUZIONE RISERVATA