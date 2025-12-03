Coppa Italia, Diretta Napoli Cagliari, streaming video tv: i partenopei campioni d'Italia fanno il loro esordio stagionale in coppa (3 dicembre 2025)

DIRETTA NAPOLI CAGLIARI (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Finalmente la diretta Napoli Cagliari prende il via, e noi abbiamo giusto il tempo per dare qualche informazioni aggiuntiva su questo incrocio: è una sfida di Coppa Italia e quindi riferiamo che sarà la sesta partita totale tra queste due squadre, il Cagliari non è mai riuscito a battere il Napoli raccogliendo appena due pareggi, che peraltro risalgono al maggio 1973 e al settembre 1979 entrambi in una fase a gironi. L’unico scontro ad eliminazione diretta è quello dell’aprile, anno in cui il Napoli fece doppietta campionato-Coppa Italia mandando di conseguenza l’Atalanta in Coppa delle Coppe.

Diego Armando Maradona decise la sfida del Sant’Elia, al San Paolo non ci fu storia: reti di Andrea Carnevale, Bruno Giordano (doppietta) e Ciro Muro, in mezzo l’autorete di Francesco Romano. Oggi le cose andranno allo stesso modo? Stiamo per scoprilo insieme: possiamo leggere le formazioni ufficiali e accomodarci, la diretta Napoli Cagliari sta per cominciare! NAPOLI (3-4-3): V. Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, M. Olivera; P. Mazzocchi, Elmas, Vergara, Spinazzola; Politano, Lucca, Ambrosino. Allenatore: Antonio Conte CAGLIARI (3-4-3): Caprile; Zappa, Deiola, Juan Rodriguez; Di Pardo, Prati, Cavuoti, Gaetano, Idrissi; Luvumbo, Kilisckoy. Allenatore: Fabio Pisacane (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA NAPOLI CAGLIARI, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Napoli Cagliari allora non dovrete far altro che collegarvi su Italia 1. Per la diretta streaming invece dovrete collegarvi su Mediaset Infinity.

NAPOLI CAGLIARI, SI GIOCA AL MARADONA

Due rendimenti diametralmente opposti allo Stadio Diego Armando Maradona nella diretta Napoli Cagliari. La gara si giocherà questo mercoledì 3 dicembre 2025 alle ore 18:00 ed è valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Il Napoli aveva perso 2-0 col Bologna prima della sosta per Nazionali, salvo poi riprendersi alla grandissima battendo Atalanta e Roma in campionato più il Qarabag in Champions League, migliorando così anche la situazione europea.

Il Cagliari invece come detto non sta affrontando un periodo positivo. A dimostrazione sono le nove partite consecutive senza vittoria tra i pareggi con Udinese, Verona, Como e Genoa più le sconfitte contro Inter, Bologna, Sassuolo, Lazio e Juventus.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CAGLIARI

Il Napoli si disporrà secondo il 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic in porta, difeso dal terzetto Beukema, Juan Jesus e Olivera. A centrocampo spazio a Mazzocchi, Vergara, Elmas e Spinazzola con Politano e Ambrosino dietro a Lucca.

Il Cagliari invece risponderà col 3-5-2 con Caprile titolare, davanti a sé Zappa, Deiola e Luperto. Gli esterni saranno Palestra e Obert con Liteta, Adopo e Folorunsho in mediana. In attacco Esposito in coppia con Borrelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE NAPOLI CAGLIARI

Il Napoli è favorito a 1.40 contro gli 8.25 del Cagliari e i 4.60 del pareggio. Gol e No Gol rispettivamente a 2.40 e 1.53.