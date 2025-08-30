Diretta Napoli Cagliari streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 2^ giornata di Serie A.

DIRETTA NAPOLI CAGLIARI: CONTE TORNA AL MARADONA!

Possiamo lanciarci verso la diretta Napoli Cagliari, partita che al Diego Armando Maradona si gioca alle ore 20:45 di sabato 30 agosto nella seconda giornata di Serie A 2025-2026, e rappresenta l’esordio stagionale casalingo per i campioni d’Italia che intanto non hanno sbagliato l’apertura della difesa dello scudetto.

Nel 2-0 sul campo del Sassuolo si sono già visti i dettami di Antonio Conte, che ha a disposizione una rosa rinnovata e, almeno sulla carta, con molte più opzioni rispetto a un campionato che ha comunque vinto in modo brillante. La domanda dunque è questa: riuscirà il Napoli a confermarsi e fare il bis?

Di sicuro le aspettative sono alte, intanto al Maradona arriva il Cagliari del partenopeo Fabio Pisacane che, promosso dalla Primavera, alla prima giornata ha raccolto un pareggio contro la Fiorentina maturato all’ultimo respiro.

Gli isolani chiaramente giocano per salvarsi, sperando magari di farlo senza troppi affanni: i punti non sono necessariamente da ricercare nella diretta Napoli Cagliari ma la squadra comunque ci può provare, aspettando che si giochi proviamo a valutare quali potrebbero essere gli schieramenti che tra poco vedremo sul terreno di gioco per questa partita.

DOVE VEDERE LA DIRETTA NAPOLI CAGLIARI IN STREAMING VIDEO TV

In tv la diretta Napoli Cagliari sarà su DAZN1 ma per assistervi dovrete essere abbonati anche a Sky Sport, l’alternativa rimane la diretta streaming video grazie a DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CAGLIARI

Nella diretta Napoli Cagliari manca ancora Romelu Lukaku, ovviamente, Conte punta sul 4-1-4-1 che gli permette di avere contemporaneamente in campo De Bruyne e McTominay, che sulla catena di sinistra si scambiano la posizione lasciando a Politano e Zambo Anguissa l’altro lato mentre Lucca sarà ovviamente il centravanti. In porta va Meret, Di Lorenzo e Mathias Olivera saranno i terzini e allora l’unico vero ballottaggio dovrebbe riguardare il centro della difesa, dove Buongiorno non è ancora al top della condizione e potrebbe lasciare campo a Juan Jesus, che affiancherebbe Rrahmani.

È un 4-4-2 classico quello di Pisacane, il suo Cagliari ha in porta Caprile (partita speciale per lui) che comanda una difesa in cui Yerry Mina e Luperto stazionano al centro lasciando a Zappa e Obert (in vantaggio su Idrissi) le corsie laterali; sempre sulle fasce dovremmo vedere Adopo a destra e Folorunsho a sinistra sulla linea di centrocampo, a dettare legge nel settore nevralgico ci sarà Prati, chiamato alla stagione della maturità, in compagnia di Deiola, infine davanti è certa la presenza di Sebastiano Esposito ma per fargli compagnia si apre il testa a testa tra Luvumbo e Borrelli, che è stato titolare contro la Fiorentina.

NAPOLI CAGLIARI: PRONOSTICO E QUOTE

È chiaro che le quote fornite sulla diretta Napoli Cagliari parlino nettamente in favore dei partenopei, per esempio la Snai ha posto un valore di 1,30 volte la giocata sul segno 1 per la loro vittoria, laddove il segno 2 che regola il successo dei sardi vi garantirebbe una vincita equivalente a 9,75 volte quanto messo sul piatto, infine per il segno X che identifica l’opzione del pareggio la vincita con questo bookmaker sarebbe corrispondente a 5,25 volte l’importo investito.