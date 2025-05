DIRETTA NAPOLI CAGLIARI (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Ci siamo, manca pochissimo per scoprire se nella diretta di Napoli Cagliari avremo la vincitrice di questa stagione. Ma prima di immergerci nella partita, controlliamo se le statistiche danno come favoriti i partenopei o meno. In questo modo vedremo insieme anche qualche trend che potrebbe essere fondamentale per la vittoria finale. Partiamo dai padroni di casa, la miglior difesa della Serie A come mostra il dato sugli 0,6 gol concessi nell’arco di una partita da qui a inizio stagione. In attacco invece sono terzi, con 1,7 reti segnate. Basterà contro un Cagliari che invece in questa stagione ha fatto molta fortuna correndo come ossessi? Abbiamo infatti 8,7 km percorsi da ogni giocatore di movimento che inizia e che termina la partita.

Contro questo tipo di squadre il Napoli ha sempre faticato, anche contro il Parma la precedente settimana. Quindi attenzione al segno X che viene messo al 29% dai principali bookmakers, andrà davvero così? Lo scopriremo nel prossimo aggiornamento con il commento live della diretta di Napoli Cagliari. Si parte finalmente. NAPOLI (4-4-2): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola, Anguissa, Gilmour, Mctominay, Politano, Lukaku, Raspadori. All. Conte. CAGLIARI (3-5-2): Sherri; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Deiola, Makoumbo, Adopo, Augello; Viola, Piccoli. All. Nicola. (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA NAPOLI CAGLIARI, STREAMING VIDEO

La diretta Napoli Cagliari sarà visibile solamente su DAZN, previo abbonamento. La diretta streaming invece su qualsiasi dispositivo sempre grazie a DAZN mentre è da escludere la possibilità di match in chiaro.

I SARDI PER ROVINARE LA FESTA

Ad un passo dal sogno quarto Scudetto. La diretta Napoli Cagliari in questo venerdì 23 maggio 2025 alle ore 20:45 potrebbe entrare nella storia della società partenopea: in caso di successo degli uomini di Antonio Conte, sarà Tricolore per i campani.

Infatti il Napoli è a +1 dall’Inter, un solo punto che però potrebbe fare tutta la differenza del mondo. Qualsiasi risultato migliore o uguale all’Inter consegnerà lo Scudetto ai campani, in caso contrato bisogna distinguere due dinamiche.

Se il Napoli non dovesse vincere, a differenza dell’Inter, allora saranno i meneghini a trionfare con il Tricolore numero ventuno. Se invece i partenopei subissero una clamorosa sconfitta e l’Inter dovesse pareggiare, lunedì si andrà allo spareggio.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CAGLIARI

Il Napoli si disporrà secondo il modulo 4-4-2. Tra i pali Meret, protetto da Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera e Spinazzola. Avranno invece a centrocampo il quartetto Politano, Anguissa, Gilmour e McTominay con Lukaku e Raspadori in attacco.

il Cagliari replica con l’assetto tattico 3-5-2 e in porta Sherri. In difesa Zappa, Mina e Luperto, Zortea e Augello esterni mentre Adopo, Makoumbou e Deiola nella zona nevralgica del campo. Tandem offensivo Viola-Piccoli..

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE NAPOLI CAGLIARI

La vittoria del Napoli è naturalmente molto più bassa di quella del Cagliari, esattamente 1.16 contro 14 più il pareggio a 8. Gol a 2.25, No Gol a 1.75.