Diretta/ Napoli Cagliari streaming video tv: sardi ancora secondi (Primavera)

DIRETTA NAPOLI CAGLIARI PRIMAVERA: IN EQUILIBRIO!

Napoli Cagliari, in diretta sabato 16 aprile 2022 alle ore 10.30 presso l’Arena Giuseppe Piccolo sarà una sfida valevole per la 29^ giornata del campionato Primavera 1. Nell’alternanza in seconda posizione, il Cagliari si è ripreso nel turno infrasettimanale la piazza che permette di evitare i quarti di finale e passando direttamente alla semifinale play off, battendo 1-0 il Torino e ottenendo la quarta vittoria nelle ultime cinque sfide di campionato e approfittando del pari dell’Inter contro il Napoli.

Proprio quel Napoli che il Cagliari dovrà affrontare in quest’ultima giornata della regular season, con i sardi che dovranno fare i conti con la voglia di salvezza dei partenopei, ancora in zona play out ma ad una sola lunghezza dal Verona quintultimo. All’andata netto tris inflitto dal Cagliari al Napoli, ultimo precedente in casa degli azzurri disputato il primo dicembre 2019, furono i rossoblu a imporsi di misura col punteggio di 0-1.

DIRETTA NAPOLI CAGLIARI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Cagliari Primavera sarà disponibile in chiaro su SI Solo Calcio, canale numero 61 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CAGLIARI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Napoli Cagliari Primavera, match che andrà in scena all’Arena Giuseppe Piccolo. Per il Napoli, Niccolò Frustalupi schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Idasiak, Barba, Costanzo, Manè; Marchisano, Spavone, Saco, Giannini, Ambrosino; D’ Agostino, Cioffi. Risponderà il Cagliari allenato da Alessandro Agostini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: D’Aniello; Carboni, Palomba, Iovu, Astrand; Conti, Kourfalidis, Cavuoti; Masala, Luvumbo, Tramoni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Napoli Cagliari Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Napoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo del Cagliari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.40.











