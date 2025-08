Diretta Napoli Casertana streaming video tv e risultato live del derby amichevole per i campioni d’Italia in carica (oggi 4 agosto 2025)

DIRETTA NAPOLI CASERTANA (RISULTATO FINALE 1-1)

La diretta Napoli Casertana è terminata con il risultato di 1-1, i campioni d’Italia quindi non riescono a vincere nemmeno il derby campano contro una formazione di Serie C. Antonio Conte ha molto da riflettere: naturalmente per il momento i risultati non sono fondamentali, ma una vittoria, un pareggio e due sconfitte su quattro partite amichevoli è un bottino che logicamente comincia a creare qualche preoccupazione nell’ambiente partenopeo. Decidono quindi i gol di Vano e Politano nel primo tempo.

DIRETTA/ Trapani Casertana (risultato finale 0-1), i campani sono salvi! (Serie C, 27 aprile 2025)

Il secondo tempo della diretta Napoli Casertana, infatti, non ha fatto registrare alcun gol. Il Napoli sicuramente è stato più propositivo, ha costruito diverse occasioni da gol e ha costretto la Casertana sulla difensiva, ma non ha mai trovato il guizzo vincente e così si è dovuto accontentare del pareggio, un risultato che non è cambiato nemmeno con il forcing alla ricerca disperata del gol vittoria nei minuti finale. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Video Casertana Crotone (2-0)/ Gol e highlights: segna Bacchetti e poi Egharevba! (Serie C, 19 aprile 2025)

INTERVALLO

La diretta Napoli Casertana è arrivata all’intervallo e dobbiamo notare che in questa amichevole è stata la Casertana passare per prima in vantaggio, confermando l’estate non facile che il Napoli sta vivendo. Il gol del vantaggio della Casertana è arrivato al 35’ minuto di gioco, quando un cross di Pezzella ha pescato Vano, che con un colpo di testa ha trovato la rete per trafiggere il Napoli. La reazione si è concretizzata con il pareggio di Politano al 44’, al termine di un’azione personale chiusa con il tiro vincente.

In precedenza c’erano state occasioni da entrambe le parti, la differenza di categoria non si è notata molto e questo è un merito della Casertana, ma anche una colpa del Napoli. Molto attivo Hasa, tra le occasioni migliori per gli azzurri abbiamo un tiro di Lukaku al 9’ minuto di gioco respinto dal portiere avversario e al 33’ la grande occasione per D’Angelo su assist di Politano, sventata dal portiere Zanellati con uno splendido intervento. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Casertana Crotone (risultato finale 2-0): Egharevba chiude i conti! (Serie C, 19 aprile 2025)

NAPOLI CASERTANA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Napoli Casertana in tv porta buone notizie, perché sarà su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio. Bisognerà comunque essere abbonati, anche per usufruire dei servizi per la diretta streaming video ad essi collegati.

VIA AL DERBY AMICHEVOLE!

Fra pochi minuti sarà già tempo della diretta Napoli Casertana, che si gioca infatti alle ore 10.00 di questa mattina, lunedì 4 agosto 2025, nella sede del ritiro partenopeo di Castel di Sangro. Antonio Conte ha voluto questa amichevole a poche ore di distanza dalla precedente contro il Brest e con il senno di poi possiamo dire che il derby campano sarà un esame di riparazione.

Infatti ieri contro i francesi è arrivata una sconfitta per 2-1, che tra l’altro è la seconda in tre amichevoli pre-campionato per il Napoli, che era già caduto a sorpresa contro l’Arezzo nella prima partita disputata quando ancora gli azzurri erano nel primo ritiro di Dimaro, in Trentino.

Insomma, senza fare drammi dobbiamo comunque parlare di un’estate complicata per il Napoli, che finora ha perso due partite su tre nel pre-campionato. Oggi il test contro la Casertana potrebbe essere più leggero, essendo i cugini in Serie C, ma comunque siamo sicuri che Antonio Conte vorrà vedere progressi da parte dei suoi uomini.

Tutto questo renderà più interessante la diretta Napoli Casertana, che in altre circostanze avrebbe potuto essere poco più di un allenamento congiunto del lunedì mattina e che invece a questo punto sarà seguito con la massima attenzione dai tifosi partenopei, oltre naturalmente ai sostenitori della Casertana, che si godono un match affascinante per una formazione campana.