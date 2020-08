Diretta Napoli-Castel di Sangro-L’Aquila/ Streaming video tv: triangolare estivo

Il triangolare Napoli-Castel di Sangro-L’Aquila apre le danze dell’estate partenopea: alle ore 17:30 di venerdì 28 agosto, presso il ritiro che la squadra azzurra ha iniziato in settimana a Castel di Sangro, la squadra di Gennaro Gattuso affronterà quello che possiamo definire il primo test amichevole in vista del 2020-2021. Sono passati appena 20 giorni dall’eliminazione agli ottavi di Champions League per mano del Barcellona; come sappiamo però questa è un’estate assolutamente particolare, condizionata dal lockdown che ha fermato il calcio per oltre tre mesi e ha costretto qualunque organizzazione, federazione o lega a rivedere i propri piani. La Serie A scatterà il 19 settembre, il calciomercato sarà aperto fino al 5 ottobre: date inusuali, così come è inusuale assistere ad una ripresa delle attività tanto rapida. Comunque, staremo a vedere quello che succederà nella diretta del triangolare Napoli-Castel di Sangro-L’Aquila: tecnicamente sarà non più di una sgambata e ciascuna partita dovrebbe durare 45 minuti (ma questo lo vedremo), in più va considerato che la rosa del Napoli è tutt’altro che completa e definitiva.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

Salvo variazioni di palinsesto, il triangolare Napoli-Castel di Sangro-L’Aquila non dovrebbe essere trasmesso in diretta tv; per questo appuntamento estivo non è prevista nemmeno una diretta streaming video, e allora per avere qualche informazione utile sulla squadra di Gennaro Gattuso potrete rivolgervi alle pagine ufficiali che la società partenopea mette a disposizione sui social network. Segnaliamo in particolare facebook.com/SSCNapoli e, su Twitter, @sscnapoli.

DIRETTA TRIANGOLARE NAPOLI-CASTEL DI SANGRO-L’AQUILA

Il triangolare Napoli-Castel di Sangro-L’Aquila, come abbiamo detto, sarà poco più di una sgambata serena per gli uomini di Gennaro Gattuso: le due compagini locali sono state realtà importanti del calcio italiano ma in questo momento quei ricordi sono davvero lontane, ed entrambe giocheranno il 2020-2021 nel campionato di Eccellenza (tutte e due sono state promosse). Inoltre siamo a fine agosto, e la stagione precedente è appena terminata: Gattuso vorrà testare la condizione di alcuni suoi giocatori ma, soprattutto, valutare davvero chi potrebbe non fare più parte del progetto. In questo senso, l’estate del Napoli si annuncia calda: tra le voci di addio che riguardano Arkadiusz Milik (che sembra lontano dagli azzurri) e Kalidou Koulibaly e i sogni in entrata, i partenopei sanno che quest’anno dovranno confermare quanto di buono hanno mostrato nella seconda parte del campionato, migliorando il settimo posto ottenuto e anzi provando a tornare tra le prime quattro. La vittoria della Coppa Italia ha reso positiva una stagione che però era iniziata male, adesso Gattuso ha la possibilità di lavorare con il gruppo fin dal primo giorno e lo conosce già bene per averlo allenato dallo scorso inverno. Intanto, vedremo come andranno le cose in questo primo appuntamento.

