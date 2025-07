Diretta Napoli Catanzaro streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole dei partenopei, sabato 26 luglio.

DIRETTA NAPOLI CATANZARO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Napoli Catanzaro che questo pomeriggio vale come amichevole estiva ha una tradizione piuttosto nobile: intanto gli incroci sono ben 27 – 14 li hanno vinti i partenopei, 4 i calabresi, dunque anche 9 pareggi – e poi fanno riferimento soprattutto alla Serie A. La stagione 1982-1983 rappresenta ancora quella con le ultime partite: le aveva vinte entrambe il Napoli, al San Paolo con i gol di Antonino Criscimanni e Ramon Diaz e al Ceravolo con la doppietta di Claudio Pellegrini, rimontando il vantaggio di Edi Bivi. Di lì a un anno sarebbe arrivato un certo Diego Armando Maradona: la storia azzurra sarebbe inevitabilmente cambiata. Intanto noi possiamo anche ricordare l’ultima vittoria del Catanzaro, che risale al dicembre 1981 nel ritorno dei quarti di Coppa Italia: decisero Viorel Nastase e Sergio Santarini, finì 2-1 e i calabresi ribaltarono tutto andando a giocare una storica semifinale, persa ai supplementari e per la regola dei gol in trasferta contro l’Inter di Eugenio Bersellini, Evaristo Beccalossi e Alessandro Altobelli.

Calciomercato Serie B News/ Abate sulla panchina della Juve Stabia, Aquilani al Catanzaro (19 giugno 2025)

Questa però è un’altra storia, quella odierna ci parla di una partita molto interessante anche perché Antonio Conte arriva da una sconfitta e non ne vorrà certo mettere a referto un’altra, per quanto siano amichevoli: diamo dunque la parola al campo e mettiamoci comodi senza indugiare oltre, la diretta Napoli Catanzaro comincia sul serio! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Spezia Catanzaro (risultato 2-1) streaming tv: ha segnato Wisniewski! (25 maggio 2025)

DIRETTA NAPOLI CATANZARO: CONTE CI RIPROVA!

Con la diretta Napoli Catanzaro ci lanciamo verso la seconda amichevole estiva dei partenopei, in programma alle ore 18:00 di sabato 26 luglio 2025: test già importante perché, incredibilmente o meno, il Napoli alla prima uscita estiva ha perso contro l’Arezzo, una squadra che milita in Serie C.

Ovviamente non è il momento di fare drammi: conosciamo bene Antonio Conte e i suoi carichi di lavoro che sono inizialmente difficili da assorbire, in più il risultato era ampiamente relativo e questo incidente di percorso ci può assolutamente stare, per quanto chiaramente si debba dire che fa parecchio rumore.

Video Catanzaro Spezia (0-2)/ Highlights e gol: liguri ad un passo dalla finale (Serie B, 21 maggio 2025)

Adesso i campioni d’Italia possono riscattarsi contro il Catanzaro, una squadra che nei primi due anni di ritorno in Serie B ha sempre giocato i playoff e ambisce a migliorarsi ulteriormente; un test vero per Conte, che verosimilmente cambierà qualcosa anche nella formazione.

Vedremo dunque cosa succederà nella diretta Napoli Catanzaro che come detto è particolarmente attesa, aspettando che l’amichevole prenda il via andiamo a dare uno sguardo al possibile undici iniziale da parte dei partenopei, perché anche qui ovviamente non mancano i motivi di intresse.

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE NAPOLI CATANZARO

Per quanto riguarda la diretta Napoli Catanzaro non ci sarà una messa in onda in tv, ma questa amichevole è disponibile in diretta streaming video per tutti gli abbonati DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CATANZARO

Ecco allora che nella diretta Napoli Catanzaro Conte potrebbe anche stravolgere il suo undici di partenza rispetto alla sconfitta contro l’Arezzo. Dal 4-3-3 si potrebbe passare al 4-2-3-1, con Meret confermato in porta ma davanti a lui la titolarità di Rrahmani e Beukema, sulle corsie laterali invece Di Lorenzo potrebbe avere la conferma a destra con Spinazzola pronto a prendere il posto di Mathias Olivera sulla corsia opposta. A centrocampo si candida invece Lobotka; da vedere il suo partner con mediana a due, potrebbe essere Zambo Anguissa o magari anche De Bruyne, provato in un ruolo diverso e più da playmaker.

Davanti allora Raspadori sarebbe il trequartista centrale, e qui Conte potrebbe andare con il tonnellaggio pesante: dei big l’unico a giocare titolare contro l’Arezzo è stato Noa Lang, che potrebbe essere confermato così come entrare dalla panchina per favorire spazio a Zerbin. Come prima punta avvicendamento tra Romelu Lukaku e Lucca con il belga che sarebbe impiegato dal primo minuto, infine il ruolo di esterno destro alto sarebbe occupato da David Neres in luogo di Zanoli, chiudiamo dicendo che in questa zona del campo il Napoli sta sicuramente cercando un altro elemento per completare la rosa, e sarà interessante scoprire chi arriverà in sede di calciomercato.