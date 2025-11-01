Diretta Napoli Como, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Maradona per la decima giornata di Serie A 2025/2026.

DIRETTA NAPOLI COMO (RISULTATO 0-0): RETI BIANCHE AL MARADONA

Elmas trattiene Da Cunha, giallo. Napoli che attacca, difende bene il Como. Politano in mezzo, Hojlund di testa, blocca Butez. Diao da fuori area, conclusione respinta. Cinque minuti alla fine, dentro Lucca e Lobotka. Sponda di Lucca per Lang, Ramon mette in angolo. McTominay falloso, manca pochissimo alla fine. Termina il match. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA/ Napoli Juventus Primavera (risultato finale 2-0): i partenopei si rilanciano! (1 novembre 2025)

CI PROVA MCTOMINAY

Inizia la ripresa tra Napoli e Como. Entra Gutierrez per Spinazzola. Ci prova subito Guitierrez, conclusione alta. McTominay da fuori area, palla fuori. Politano aggancia e si gira in area, Butez c’è. Grandissima chiusura di Rrahmani su Morata pronto a colpire di testa. Trattenuta di Politano su Caqueret, giallo. McTominay aggancia e calcia, tiro debole. (agg. Umberto Tessier)

Probabili formazioni Napoli Como/ Quote: rebus Fabregas (Serie A, oggi 1 novembre 2025)

DIRETTA NAPOLI COMO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Napoli Como è una partita che verrà trasmessa in esclusiva da DAZN. Se non sei abbonato a questa piattaforma non potrai dunque seguire l’incontro di Serie A. in streaming a pagamento nè sul sito nè sull’applicazione ufficiali.

INFORTUNIO PER GILMOUR

Napoli in grande difficoltà quando abbiamo superato la mezzora di gioco. McTominay da fuori area, respinge Butez. Problema muscolare per Gilmour, al suo posto entra Elmas. Smocic abbatte Hojlund, giallo. Spinazzola trova Smolcic, angolo. Politano al volo da fuori, palla altissima. Giocata di Elmas che calcia da fuori, blocca Butez. Paz da fuori area, palla altissima. Termina la prima frazione di gara. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA/ Como Verona (risultato finale 3-1): Vojvoda cala il sipario! (Serie A, 29 ottobre 2025)

MILINKOVIC-SAVIC PARA IL RIGORE!

Inizia il match tra Napoli e Como. Inizio aggressivo del Napoli, errore di Kempf che poi chiude. Rrahmani ci prova di testa, palla fuori. Caqueret al volo da fuori area, tiro centrale. Distorsione alla caviglia per Kempf, sembra molto dolorante il difensore del Como. Entra Diego Carlos. Diao dentro per Morata, grandissima diagonale di Spinazzola. Neres in mezzo, salva tutto Diego Carlos in angolo. Controllo sbagliato e fallo di Perrone, arriva il giallo. Controlla male Anguissa che poi commette fallo, giallo. Punizione di Paz che colpisce Politano, angolo. Morata attacca la profondità, fallo di Milinkovic-Savic, da verificare la posizione del centravanti. Confermato il calcio di rigore. Milinkovic-Savic para il rigore di Morata! (agg. Umberto Tessier)

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Parlando della storia che ci porta alla diretta Napoli Como, bisogna riconoscere che gli unici precedenti davvero recenti sono quelli dello scorso campionato. Ricordi dolci per entrambe le formazioni, con il fattore campo sempre decisivo: il Napoli aveva vinto per 3-1 all’andata allo stadio Diego Armando Maradona venerdì 4 ottobre 2024, ma il Como si era tolto la soddisfazione di battere per 2-1 i futuri campioni domenica 23 febbraio scorso al Sinigaglia.

In Serie A la partita non si giocava addirittura dal campionato 1988-1989, in quel caso fu una doppia vittoria per il Napoli ma ovviamente conta nulla per l’attualità. Nel massimo campionato in totale gli incroci sono ventiquattro, il Napoli domina con diciotto vittorie a fronte di quattro pareggi e appena due successi per il Como, che però oggi è rivale insidioso per chiunque.

Meglio allora leggere le formazioni ufficiali per introdurci alla diretta Napoli Como! NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. Allenatore: Conte. COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Caqueret; Diao, Paz, Addai; Morata. Allenatore: Fabregas. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

UN SUCCESSO A TESTA NEL 2024/2025

Parte sabato 1 novembre 2025 alle ore 18:00 la diretta Napoli Como. Presso lo Stadio Diego Armando Maradona, precedentemente conosciuto come “San Paolo”, la squadra allenata dal tecnico Antonio Conte se la dovrà vedere contro la compagine guidata in panchina da mister Cesc Fabregas nella decima giornata di Serie A 2025/2026.

Si torna quindi subito in campo dopo aver affrontato il turno infrasettimanale valevole per la nona gara della stagione e gli azzurri tenterano di aggiudicarsi un altro successo dopo quello ottenuto lo scorso anno fra le mura amiche. In quella circostanza i partenopei erano infatti riusciti a sconfiggere i lariani con un netto 3 a 1.

Il primo tempo si era concluso in parità a causa delle reti messe a segno da Scott McTominay e Gabriel Strefezza, oggi all’Olympiacos, ma nel corso della ripresa il calcio di rigore trasformato da Romelu Lukaku ed il tris definitivo siglato da David Neres erano poi stati fondamentali per decretare la conquista dei tre punti da parte del Napoli.

Al ritorno però disputato nel mese di febbraio era stata la formazione lombarda ad avere la meglio imponendosi fra le mura amiche per 2 a 1. L’autogol firmato in avvio di match Rrahmani era stato annullato dal pari momentaneo di Giacomo Raspadori, adesso all’Atletico Madrid, e nel secondo tempo ci aveva pensato Diao, su assist di Nico Paz, a far gioire i propri tifosi.

NAPOLI COMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Napoli Como: modulo 4-3-3 per mister Antonio Conte ed i suoi partenopei con Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Beukema, Olivera; Gilmour, Anguissa, McTominay; Elmas, Lucca, Politano. Avvio di partita impiegando il 4-2-3-1 invece per mister Cesc Fabregas ed i lombardi con Butez; Smolcic, Kempf, Diego Carlos, Alberto Moreno; Da Cunha, Perrone; Nico Paz, Diao, Jesus Rodriguez; Morata.

NAPOLI COMO, LE QUOTE

La distanza in classifica pare risultare determinante nell’indicare le quote relative all’esito finale della diretta Napoli Como da parte dei bookmakers. Se diamo un’occhiata ai numeri forniti da Sisal possiamo evidenziare che i campani dovrebbero aggiudicarsi il successo abbastanza facilmente ed è per questa ragione che l’1 viene indicato ad appena 1.90 dall’agenzia di scommesse. Il pareggio è la seconda eventualità più probabile con l’x pagato a 3.40 mentre il successo degli ospiti viene infine pagato a 4.25.