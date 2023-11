Diretta/ Napoli Cremona (risultato finale 80-70): altra vittoria azzurra! (basket A1, 26 novembre 2023)

DIRETTA NAPOLI CREMONA (RISULTATO 80-70): SUCCESSO PARTENOPEO

Finisce qui la diretta Napoli Cremona, risultato di 80-70 che consegna un’altra vittoria ai partenopei. Devastante Pullen con 24 punti e 3 assist, seguito dai 23 di Zubcic e i 10 di Ennis. Per Cremona ben cinque giocatori con almeno dieci punti, ma non è bastato.

Ora i partenopei sono quarti in classifica con 7 vittorie e 2 pareggio, in attesa di Trento appena dietro. Sconfitta numero cinque invece per Cremona con otto punti in nove giornate. I partenopei nel prossimo turno andranno a Pistoia mentre i cremonesi volano a Varese. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA NAPOLI CREMONA (RISULTATO 12-18): PARTENZA!

Inizia la diretta Napoli Cremona, valevole per la nona giornata di campionato. Risultato di 12-18 al primo quarto, Super protagonisti fin qui la coppia Golden e McCullough con sei punti a testa a guidare gli ospiti in questo inizio di partita molto positivo.

I campani arrivano da tre vittorie consecutive contro Pesaro, Varese e Treviso mentre Cremona ha perso la penultima contro Brescia, ma comunque è a tre vittorie nelle ultime quattro tra cui il clamoroso successo all’overtime per 122-112. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA NAPOLI CREMONA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Eccoci arrivati alla diretta di Napoli Cremona: sono passati due anni da quando le due squadre si sono affrontate per l’ultima volta in Serie A1, in una stagione che aveva portato la Vanoli alla retrocessione. All’andata, per la decima giornata, si era giocato qui al PalaBarbuto: la GeVi aveva avuto la meglio con il risultato di 91-88. Quell’anno il calendario era già asimmetrico: il ritorno dunque era andato in scena alla ventesima giornata, anche se la partita era stata posticipata di quasi un mese rispetto alla sua data originaria. Al PalaRadi il successo aveva sorriso a Cremona, ancora con tre punti di scarto (96-93); tuttavia nel finale di stagione Cremona aveva perso due sanguinosissime partite al fotofinish contro Fortitudo Bologna, incrocio per la salvezza, e Tortona in casa, poi era caduta ancora al PalaRadi contro Brescia e intanto Napoli faceva il colpo al PalaVerde per poi espugnare anche l’arena della F biancoblu.

Risultato: GeVi salva, Vanoli retrocessa insieme alla Fortitudo che ancora oggi si trova in Serie A2, mentre Cremona se non altro è tornata subito al piano di sopra e sta già lottando per i playoff. Adesso mettiamoci comodi e stiamo a vedere quello che succederà sul parquet del PalaBarbuto, perché ci siamo davvero: la palla a due di Napoli Cremona sta per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA NAPOLI CREMONA: OUTSIDER CREDIBILISSIME!

Napoli Cremona, partita diretta dagli arbitri Mark Bartoli, Christian Borgo e Simone Patti, si gioca alle ore 18:00 di domenica 26 novembre: al PalaBarbuto siamo nella nona giornata di basket Serie A1 2023-2024, ed è una sfida davvero intrigante tra due squadre che sarebbero tecnicamente partite con l’obiettivo di salvarsi, ma che stanno facendo molto meglio. Soprattutto la GeVi, che continua a stupire e a Treviso ha vinto la sesta partita in campionato: Napoli insomma si trova in una posizione che le consente di lottare concretamente anche per il primo posto in regular season.

Uno scenario incredibile, mentre è un po’ più “realistico” quello di Cremona che comunque da neopromossa ha già messo insieme quattro vittorie in otto giornate, e una settimana fa ha demolito Pesaro al PalaRadi con una prestazione a tutto tondo che fa ben sperare per la complicata trasferta di oggi. Aspettando che la diretta di Napoli Cremona cominci, facciamo qualche analisi sui temi principali che potrebbero emergere da questa intrigante partita del PalaBarbuto, che potrebbe lanciar ancor più una delle due squadre.

DIRETTA NAPOLI CREMONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Cremona non sarà una di quelle che per questa tredicesima giornata vengono trasmesse sui canali della televisione, ricordando che sono tre per ogni turno; di conseguenza l’unico modo per assistere a questa sfida è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce l’intera programmazione del campionato di Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

DIRETTA NAPOLI CREMONA: SITUAZIONE E CONTESTO

Sarà molto interessante studiare la diretta di Napoli Cremona, perché come detto le due squadre non sono certo delle corazzate la cui regular season riguarda semplicemente la necessità di piazzarsi nelle posizioni migliori per la griglia dei playoff: al contrario sia la GeVi che la Vanoli sapevano bene che la missione salvezza sarebbepotuta essere complicata. Ora, alla fine dei conti le cose potrebbero ancora andare in questo modo perché siamo solo a fine novembre, ma per il momento Napoli e Cremona stanno stupendo tutti gli addetti ai lavori e soprattutto i campani non si vogliono fermare.

Come detto però anche la Vanoli sta facendo davvero bene: ricordiamo per esempio che l’anno scorso Scafati (poi salva) e Verona avevano avuto parecchie difficoltà nell’approcciare il salto di categoria, ma del resto Cremona è sempre stata una piazza ambiziosa che negli ultimi cinque anni ha vinto una Coppa Italia e raggiunto una semifinale playoff, anche con giocatori diversi è comunque rimasta l’abitudine a correre per traguardi importanti e questa stagione potrebbe non fare eccezione, intanto vedremo cosa succederà tra poche ore sul caldissimo parquet del PalaBarbuto.











