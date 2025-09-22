Diretta Napoli Cremonese Primavera, streaming video tv: un avvio arduo per entrambe mentre ora si cerca la vittoria scacciacrisi (22 settembre 2025)

DIRETTA NAPOLI CREMONESE PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo adesso all’angolo delle statistiche per la diretta di Napoli Cremonese Primavera, una delle partite più interessanti di questo turno di campionato che sicuramente regalerà sorprese. Prima di immergerci nella partita però cerchiamo di vedere insieme cosa succederà a livello di trend che possiamo estrapolare dalle nostre statistiche. Il Napoli ama costruire palla a terra: 500 passaggi completati a gara con l’83% di precisione, possesso al 54% e uno xG di 1.6 frutto di 13 conclusioni medie.

La Cremonese ha invece un’impronta più difensiva: subisce solo 4,3 tiri nello specchio a partita, ma crea meno (8 tiri totali, xG 0.8). Gli ospiti compensano con l’agonismo, come dimostrano i 2,7 cartellini gialli di media. Sarà una sfida tra la manovra tecnica dei partenopei e la resistenza grigiorossa, con il rischio che i dettagli facciano la differenza. Adesso via al commento live della diretta di Napoli Cremonese, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA NAPOLI CREMONESE PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Siete interessati a vedere la diretta Napoli Cremonese Primavera? Ci sono ottime notizie poiché potete guardarla gratis su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Diretta streaming invece su sito web o app di Sportitalia.

URGE UNA SVOLTA

Una sfida che vedrà affrontarsi due squadre che hanno iniziato questo campionato con più di qualche difficoltà. La diretta Napoli Casertana Primavera, che si disputerà lunedì 22 settembre 2025 alle ore 13:00, potrebbe regalare una svola ad una delle due formazioni.

Il Napoli Primavera aveva cominciato in realtà col piede giusto, battendo 1-0 il Cagliari. Da lì in poi però è stato un monologo con sole sconfitte: dal 3-0 del Torino al 2-1 per il Bologna, passando per il 2-0 interno incassato dal Verona.

La Cremonese invece ha perso tutte e quattro le partite, evidenziando diversi problemi. L’esordio è stato l’1-0 col Frosinone per poi uscire sconfitti anche con il Parma per 2-0, contro la Juventus per 1-0 e infine Lazio per 2-0.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CREMONESE PRIMAVERA

Il Napoli Primavera giocherà col 4-3-3 con Ferrante in porta, difeso da Colella, D’Angelo, Gambardella e De Luca. In mediana Prisco con Oliveri e De Chiara mezzali fino al tridente offensivo formato da Nardozi, Raggioli e Borriello.

La Cremonese Primavera risponderà col 3-5-2. Tra i pali Cassin, protetto dal terzetto Paganotti, Bassi e Zillo. Agiranno da esterni Gashi e Scocco con Murante, Lottici e Bozza a centrocampo più Faye e Achi tandem offensivo.