Diretta Napoli Cremonese/ Streaming video e tv: altro test amichevole per Ancelotti

Napoli Cremonese si gioca alle ore 17:30 di mercoledì 24 luglio: siamo a Dimaro, sede del ritiro estivo dei partenopei dove arrivano i grigiorossi reduci da un campionato complicato di Serie B, con salvezza comunque ottenuta. Il Napoli prosegue nella preparazione ad una stagione che dovrà essere di svolta: dopo il pokerissimo rifilato alla Feralpisalò la squadra di Carlo Ancelotti torna in campo per sfidare un’avversaria contro cui ha giocato più volte nella storia, e che allo stesso modo potrebbe pensare, sia pure nella categoria inferiore, di rompere gli indugi e andare a caccia della promozione. Da valutare se ci saranno i titolarissimi in campo per i partenopei o se invece nella diretta di Napoli Cremonese vedremo innanzitutto le seconde linee: proviamo dunque a ipotizzare quali potrebbero essere le scelte di formazione da parte di Ancelotti per questa partita amichevole di Dimaro.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Cremonese dovrebbe essere trasmessa, salvo variazioni dell’ultima ora, su Sky Sport Serie A: il canale 202 del satellite manda in onda infatti le partite amichevoli della squadra partenopea per questa estate 2019, e dunque tutti gli abbonati potranno accedere anche al servizio offerto da Sky Go, che apre alla diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CREMONESE

Ecco allora una possibile formazione di Napoli Cremonese: tra i pali Meret che ha raggiunto il ritiro di Dimaro, poi una difesa con Luperto ancora a fare il difensore centrale al fianco di Manolas e due esterni che potrebbero essere Hysaj e Mario Rui. A centrocampo, nel settore nevralgico, possono agire Allan e Zielinski così da mandare sulle corsie laterali Callejon da una parte e Verdi dall’altra, senza dimenticarsi di Younès che potrebbe anche avanzare la sua posizione fino a giocare come seconda punta. A tale proposito, da valutare il tandem offensivo perchè le possibilità sono tante: puntiamo su Mertens e Milik come coppia titolare ma chiaramente Ancelotti potrebbe anche decidere per altri due giocatori, sicuramente andando a mischiare le carte nel corso della partita.



© RIPRODUZIONE RISERVATA