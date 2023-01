DIRETTA NAPOLI CREMONESE/ Video streaming Canale 5: tre incroci in Coppa Italia

DIRETTA NAPOLI CREMONESE: I TESTA A TESTA

In attesa della diretta di Napoli Cremonese, possiamo dare uno sguardo alla storia di questa partita, il cui precedente più recente è naturalmente il match di campionato disputato domenica 9 ottobre scorso per l’andata della Serie A 2022-2023 e vinto per 1-4 dal Napoli a Cremona. D’altronde, negli ultimi dieci precedenti si contano ben sei successi per il Napoli, più tre pareggi e una sola vittoria per la Cremonese, ma ormai decisamente lontana perché si tratta di un 2-0 casalingo allo stadio Zini in data domenica 11 settembre 1994.

In Coppa Italia invece si contano appena tre incroci nella storia fra Napoli e Cremonese: il primo fu il 30 agosto 1981 in quella che all’epoca era l’iniziale fase a gironi e il Napoli vinse per 1-0 in casa, mentre gli altri due risalgono agli ottavi di finale del 1994-1995, che all’epoca si disputavano su andata e ritorno. Doppia vittoria per il Napoli, che chiuse di fatto la pratica con il 3-0 casalingo all’andata l’11 ottobre 1994 per poi vincere anche al ritorno a Cremona, con il punteggio di 0-1 il 26 ottobre dello stesso anno. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA NAPOLI CREMONESE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Cremonese sarà garantita in chiaro per tutti su Canale 5, dal momento che la Coppa Italia è per la seconda stagione consecutiva una esclusiva delle reti Mediaset. Di conseguenza sarà disponibile per tutti anche la diretta streaming video di Napoli Cremonese, garantita tramite insito Internet oppure l’applicazione del servizio Mediaset Play.

NAPOLI CREMONESE: RISULTATO SCONTATO!

Napoli Cremonese, in diretta naturalmente dallo stadio Diego Armando Maradona-San Paolo del capoluogo campano alle ore 21.00 di questa sera, martedì 17 gennaio 2023, si giocherà per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2022-2023 in gara unica, come da formula ormai consolidata da molte stagioni. Per il Napoli di Luciano Spalletti la diretta di Napoli Cremonese sarà il debutto in Coppa Italia, perché le prime otto del campionato precedente esordiscono appunto agli ottavi: chiaro che gli obiettivi principali sono altri, dallo scudetto che sembra sempre più vicino dopo il trionfo contro la Juventus a una Champions League nella quale in autunno i partenopei hanno fatto meraviglie, tuttavia alla Coppa Italia sono legati tanti splendidi ricordi anche in anni recenti e sarebbe bello consolidare questa tradizione.

La Cremonese invece ha già fatto parecchia strada per giungere fin qui, con il successo per 3-2 ai trentaduesimi contro la Ternana e in seguito il 4-2 contro il Modena nei sedicesimi (sempre partite divertenti con la Cremonese): il premio è una trasferta di enorme prestigio, ma è chiaro che le esigenze del campionato siano per i grigiorossi lombardi se possibile ancora più pressanti di quanto lo siano per il Napoli. Staremo a vedere se e quanto questo aspetto potrà incidere sull’andamento della partita e se quindi la diretta di Napoli Cremonese andrà come logica suggerisce o se saranno possibili sorprese…

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CREMONESE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle probabili formazioni per la diretta di Napoli Cremonese. Naturalmente molto dipenderà dalle scelte in termini di turnover da parte di entrambi gli allenatori, perché sia per il Napoli sia per la Cremonese ha la priorità il campionato. Per Luciano Spalletti la qualità potrà comunque essere alta: in porta potremmo vedere Sirigu, in difesa Ostigard e magari anche il nuovo acquisto Bereszynski, a centrocampo Ndombelé ed Elmas, in attacco Raspadori e Simeone, tutta gente che è difficile relegare al rango di semplici seconde linee.

Anche per la Cremonese ci aspettiamo un ampio ricambio rispetto alla scorsa giornata di campionato, a maggior ragione considerando che i lombardi hanno avuto un giorno in meno di riposo rispetto al Napoli. Il modulo di riferimento dovrebbe restare il 3-5-2, ma potrebbero cambiare molti interpreti e citiamo ad esempio Zanimacchia, Ciofani ed Afena-Gyan per quanto riguarda il reparto offensivo e naturalmente c’è curiosità per scoprire le prime scelte del nuovo allenatore Davide Ballardini, che è al debutto alla guida della Cremonese.

PRONOSTICO E QUOTE

In conclusione, scopriamo anche cosa ci dicono le quote dell’agenzia Snai per il pronostico sulla diretta di Napoli Cremonese. Naturalmente i partenopei sono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,22, mentre poi si sale a quota 6,75 già in caso di pareggio e quindi segno X, infine un clamoroso colpaccio della Cremonese varrebbe ben 12 volte la posta in palio per coloro che avranno creduto alla possibilità del segno 2.











