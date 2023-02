Diretta/ Napoli Cremonese streaming video tv: fame di rivincita (Serie A)

DIRETTA NAPOLI CREMONESE: PARTITA SENZA STORIA…

La diretta Napoli Cremonese, in programma domenica 12 febbraio 2023 alle 20:45, vede i partenopei volenterosi di centrare il diciannovesimo successo in campionato. Per farlo però dovranno battere la Cremonese, impresa sulla carta fattibile ma che meno di un mese fa il campo ha dimostrato tutt’altro. Infatti gli uomini di Ballardini, quel giorno all’esordio sulla panchina dei lombardi, aveva estromesso gli azzurri dalla Coppa Italia ai rigori.

In campionato però è tutt’altra storia e gli azzurri viaggiano a medie da urlo, soprattutto in casa: al San Paolo il Napoli ha conquistato nove vittorie su dieci incontri disputati, pareggiando solamente col Lecce il 31 agosto (Colombo rispose ad Elmas). Percorso si può dire inverso per la Cremonese, seconda peggior squadra per rendimento esterno con appena cinque punti in dieci sfide frutto di cinque pareggi e altrettante sconfitte.

NAPOLI CREMONESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Napoli Cremonese sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. La piattaforma detiene infatti completamente i diritti delle gare di Serie A che saranno accessibili al pubblico una volta acquistato l’abbonamento mensile oppure stagionale.

Sarà inoltre possibile visualizzare la sfida attraverso streaming video assistere alla visione dell’incontro scaricando l’applicazione sia su smartphone che su tablet o anche tramite una Smart Tv.

NAPOLI CREMONESE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Napoli Cremonese vedono gli azzurri scendere in campo col 4-3-3. In porta ci sarà Meret con la difesa a quattro Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui a fare a scudo all’estremo difensore ex Spal. A centrocampo il solito trio tutto muscoli, tecnica e talento Anguissa-Lobotka-Zielinski. In attacco parte favorito Lozano su Politano mentre non ci sono dubbi sul resto del tridente con Osimhen e Kvaratskhelia che vorranno ancora far sognare Napoli.

La Cremonese risponde col 3-5-2 con Carnesecchi tra i pali, il trio Ferrari-Chiriches-Vasquez che risiederà alle spalle della linea di centrocampo formata da Sernicola, Pickel (in gol col Napoli in Coppa), Castagnetti, l’ex Torino Meité e Valeri. In attacco Dessers e Ciofani guideranno le speranze degli ospiti chiamati all’impresa.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Napoli Cremonese vedono ampiamente favorita la squadra di Luciano Spalletti. Per Snai, il successo dei partenopei si trova appena 1.18 mentre il segno X è dato a 7.50. Quella che sarebbe invece la prima vittoria del campionato della Cremo vale quindici volta la posta in palio.

Ci si aspetta una partita con vari gol visto che l’Over 2.5 è a 1.42, anche se il Gol è dato a 2.15. Dunque i bookmakers prevedono una vittoria del Napoli con più di qualche rete, per questo potrebbe essere interessante il risultato esatto 3-0 dato a 7.











