Diretta Napoli Crotone/ Streaming video tv: tutto facile per Gattuso? (Serie A)

DIRETTA NAPOLI CROTONE: UNA PASSEGGIATA PER GLI AZZURRI…

Napoli Crotone, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona-San Paolo del capoluogo campano, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 3 aprile 2021, per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A, che si disputa per intero nel sabato di Pasqua. Sulla carta, la diretta di Napoli Crotone dovrebbe essere una partita senza storia in favore dei padroni di casa: la classifica è impietosa, ci sono 53 punti per il Napoli (con una partita in meno) contro i 15 del Crotone, chiamato a cercare un’impresa ai limiti dell’impossibile per tenere accesa la speranza della salvezza dopo la bruciante sconfitta casalinga 2-3 contro il Bologna con rimonta subita nella ripresa dopo avere chiuso in vantaggio di due gol il primo tempo.

Sarebbero stati punti pesanti per la salvezza, invece adesso servirebbe un miracolo sportivo a Napoli contro la squadra di Gennaro Gattuso, rilanciata alla grande nella lotta Champions League dalla vittoria a Roma prima della sosta, preceduta dall’altro colpaccio in casa del Milan. Sarebbe un delitto sciupare quelle due imprese giocando in casa contro l’ultima: cosa succederà in Napoli Crotone?

DIRETTA NAPOLI CROTONE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Crotone sarà garantita dai canali di Sky Sport, che detengono i diritti per trasmettere in esclusiva sette partite per ogni giornata del campionato di Serie A. Di conseguenza, sarà riservata agli abbonati Sky anche la diretta streaming video, che sarà disponibile tramite il servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CROTONE

Adesso possiamo vedere anche quali saranno le probabili formazioni di Napoli Crotone. Gennaro Gattuso non avrà lo squalificato Koulibaly, dunque ci saranno Manolas e Maksimovic davanti a Meret, sicuro titolare perché Ospina è infortunato. Le notizie dall’infermeria hanno un ruolo importante in tutti i reparti: a centrocampo è acciaccato Demme e di conseguenza dovrebbe giocare Bakayoko al fianco di Fabian Ruiz, per lo stesso motivo invece in attacco Osimhen è favorito su Mertens come prima punta, alle cui spalle dovrebbero agire sulla trequarti Politano, Zielinski e Insigne, anche se annotiamo che Lozano è ormai recuperato. Nel Crotone di Serse Cosmi ipotizziamo invece un 3-4-1-2 con Messias trequartista a supporto di Simy e Di Carmine. Qualche problema a centrocampo, dove Petriccione è squalificato e Cigarini indisponibile, dunque dovremmo vedere Benali regista, con Molina al suo fianco. In difesa da assegnare una maglia per affiancare Golemic e Djidji davanti a Cordaz.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Napoli Crotone secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa sono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,21, mentre poi si sale a quota 6,50 in caso di segno X e fino a ben 13 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria del Crotone.



