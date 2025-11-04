Youth League, Diretta Napoli Eintracht Primavera, streaming video tv: partenopei a caccia della prima vittoria in campo europeo (4 novembre 2025)

DIRETTA NAPOLI PRIMAVERA EINTRACHT (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Solo pochi minuti ci separano dalla diretta Napoli Primavera Eintracht, che non ha alcun precedente: bisogna ricordare che a livello di Champions League le due società avevano avuto a che fare negli ottavi della stagione 2022-2023, che per i partenopei aveva portato in dote uno scudetto vinto con abbondante anticipo sotto la guida di Luciano Spalletti, ma in Youth League le cose erano andate diversamente perché la Primavera del Napoli nel suo girone aveva ottenuto un solo punto (pareggio interno contro l’Ajax) e dunque era stato eliminato con l’ultimo posto in classifica, a qualificarsi erano stati i Lancieri e il Liverpool.

L’Eintracht invece aveva timbrato il secondo posto con 11 punti, alle spalle dello Sporting Lisbona (che oggi sfida la Juventus) e davanti a Tottenham e Marsiglia (avversario domani dell’Atalanta); dunque era volato ai playoff, dove aveva subito un eclatante 5-0 dall’Az Alkmaar, che veniva dal percorso “campioni”, chiudendo la sua corsa nel torneo. Come andranno le cose oggi? Il Napoli spera di riaprire il discorso qualificazione ed è forte della vittoria in campionato contro la Juventus, ci affidiamo al campo per scoprire tutto con la diretta Napoli Primavera Eintracht che sta davvero per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA NAPOLI EINTRACHT PRIMAVERA STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Napoli Eintracht Primavera potrete farlo comodamente sul sito della Uefa oppure in diretta streaming sull’applicazione.

NAPOLI EINTRACHT PRIMAVERA, AZZURRI IN CASA

Necessità di punti per due squadre che possono e voglio fare di più. Ci stiamo riferendo alla diretta Napoli Eintracht Primavera, in programma questo martedì 4 novembre 2025 alle ore 11:30, valevole per la quarta giornata di Youth League.

Il Napoli aveva avuto subito una gara complicato con il Manchester City, uscendo sconfitti per 2-0. Dopodiché seppure senza vittoria la situazione è migliorata grazie a due pareggi, il primo per 1-1 con lo Sporting e il successivo contro il PSV a reti bianche.

L’Eintracht aveva cominciato molto meglio con un netto 4-0 ai turchi pari età del Galatasaray, ma la media punti è ben presto crollata a causa di due sconfitte consecutive contro l’Atletico Madrid per 2-1 e col Liverpool in un pirotecnico 5-4.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI EINTRACHT PRIMAVERA

Il Napoli Primavera scenderà in campo con il modulo 4-1-4-1. In porta Spinelli, difeso da Caucci, De Chiara, Garofalo e Zappettini. Anic sarà il mediano con la trequarti composta da Esposito, Genovese, Barido e Torre. Unica punta Saviano.

L’Eintracht risponde col 4-2-3-1 con Siljevic tra i pali, protetto dl quartetto Ahouannou, Scheller, Boakye e Neuendroff. In mediana Fendo e Is con Oteng-Menas a destra, Gaul Souza a sinistra e Dills alle spalle di Staff centravanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE NAPOLI EINTRACHT PRIMAVERA

Sulla carta è favorito l’Eintracht a 1.60 con l’1 fisso per il Napoli a 4.25 e la X del pareggio a 4.30. Gol e No Gol rispettivamente a 1.47 e 2.45.