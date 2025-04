Diretta Napoli Empoli, partenopei inseguono l’Inter

A chiudere la trentaduesima giornata di Serie A, allo Stadio Diego Armando Maradona ci sarà la diretta Napoli Empoli, un partita dalla grande importanza per entrambe le squadre, i partenopei dovranno rispondere al risultato dell’Inter, qualsiasi esso sia, e cercare di ottenere i 3 punti, al contrario del pareggio 1-1 con il Bologna, per poter rimanere in scia dei nerazzurri o per raggiungerli in vetta e in qualsiasi caso poter continuare a sognare nello scudetto dopo una sola stagione con il nuovo allenatore.

Per i toscani invece la partita sarà fondamentale per il discorso salvezza visto che in base al risultato di Lecce e Parma potrebbero essere sempre più a rischio retrocessione o riaccendere la corsa salvezza uscendo dalle ultime tre posizioni.

Diretta Napoli Empoli streaming video, dove vedere la partita

La diretta Napoli Empoli sarà quindi visibile per chi non è allo stadio tramite Dazn che per gli abbonati Standard e Plus mette a disposizione la partita tramite il sito e l’applicazione, scaricabile su tutti i tipi di dispositivi, o i canali Dazn e Dazn1 raggiungibili tramite decoder Sky, basterà quindi sintonizzarsi alle 20.45.

Napoli Empoli, probabili formazioni

La diretta Napoli Empoli, posticipo di questo turno, vedrà quindi in campo i migliori undici a disposizione dei due allenatori che dovranno portarsi a casa i 3 punti, Antonio Conte dovrebbe schierare sempre il suo 4-3-3 con alcuni recuperi rispetto all’ultima gara, Maret torna in porta, Mazzocchi, Rrahmani, Buongiorno e Olivera in difesa, McTominay, Lobotka e Gilmour a centrocampo, Politano, Lukaku e Neres in attacco.

Roberto D’Aversa invece confermerà la formazione che ha pareggiato 0-0 con il Cagliari e quindi Vasquez tra i pali, 3 difensori Goglichidze, Marianucci e Viti, 4 centrocampisti Pezzella, Henderson, Grassi e Gyasi, 2 trequartisti Cacace ed Esposito, 1 attaccante Colombo.

Diretta Napoli Empoli, quote e pronostico

Il risultato della diretta Napoli Empoli non dovrebbe regalare troppe sorprese e dovrebbe vedere i partenopei vincere e con i 3 punti guadagnati rimanere attaccati ai nerazzurri in cima alla classifica con i toscani che vedrebbero sempre più lontane le loro speranze di rimanere nella massima divisione alla fine dell’anno.

Lo stesso esito è quello pronosticato dai diversi siti di scommesse come bet365 che alla vittoria del Napoli assegna una quota di 1.33, il risultato più impossibile è la vittoria dell’Empoli che viene pagata 9.50, mentre il pareggio è fissato a metà a 5.00.